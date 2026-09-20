Материнская плата Biostar H610MH D5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Biostar H610MH D5
Материнская плата Biostar H610MH D5 совместима с процессорами Intel Core в исполнении LGA 1700 и предлагает производительные характеристики для сборки офисной рабочей станции. Для подключения комплектующих предусмотрены 2 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 1 слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2 и 4 порта SATA. Компактные размеры в соответствии со стандартом Micro-ATX гарантируют экономию пространства в системном блоке. В плате реализован сетевой коннектор 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. Из интерфейсов есть порты USB, видеовыходы HDMI и VGA, разъемы PS/2 и аудио. Biostar H610MH D5 создана на надежных компонентах и отличается высокой стабильностью функционирования.
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