Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 1
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 2
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 3
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 4
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 5
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 6
Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, г.
750

Описание товара Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1)

Материнская плата AORUS на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, аудиокодек Realtek ALC1200, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, предустановленный экран секции портов ввода-вывода Supports AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors 4 DIMM-разъема для DDR4-модулей ОЗУ ECC/ Non-ECC без буферизации (двухканальный режим работы) Цифровой VRM-модуль на базе силовых МОП-транзисторов Low RDS(on), схема питания 5+3 фазы Разъем M.2 для высокоскоростных NVMe PCIe 3.0 x4 SSD-накопителей Фирменная функция AMP-UP Audio и многоканальный HD-аудиокодек Realtek ALC1200, аудиоконденсаторы категории High End Эксклюзивный игровой LAN-контроллер Realtek RTL8118AS, контроль и управление пропускной способностью Порты HDMI и DVI-D для одновременного подключения нескольких дисплеев Функция RGB FUSION 2.0, возможность подключения адресуемых светодиодных RGB-линеек Фирменная функция Smart Fan 5 для контроля и управления массивом термодатчиков, гибридные разъемы для подключения вентиляторов (функция FAN STOP) Фирменная функция Q-Flash Plus для обновления микрокода BIOS без необходимости устанавливать ЦП, ОЗУ и графическую плату Предустановленная планка защиты портов ввода/вывода, удобная и быстрая процедура инсталляции материнской платы



Теги товара: micro-atx, сокет am4

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Слотов PCI-E x1
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Материнская плата AORUS на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, аудиокодек Realtek ALC1200, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, предустановленный экран секции портов ввода-вывода Supports AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors 4 DIMM-разъема для DDR4-модулей ОЗУ ECC/ Non-ECC без буферизации (двухканальный режим работы) Цифровой VRM-модуль на базе силовых МОП-транзисторов Low RDS(on), схема питания 5+3 фазы Разъем M.2 для высокоскоростных NVMe PCIe 3.0 x4 SSD-накопителей Фирменная функция AMP-UP Audio и многоканальный HD-аудиокодек Realtek ALC1200, аудиоконденсаторы категории High End Эксклюзивный игровой LAN-контроллер Realtek RTL8118AS, контроль и управление пропускной способностью Порты HDMI и DVI-D для одновременного подключения нескольких дисплеев Функция RGB FUSION 2.0, возможность подключения адресуемых светодиодных RGB-линеек Фирменная функция Smart Fan 5 для контроля и управления массивом термодатчиков, гибридные разъемы для подключения вентиляторов (функция FAN STOP) Фирменная функция Q-Flash Plus для обновления микрокода BIOS без необходимости устанавливать ЦП, ОЗУ и графическую плату Предустановленная планка защиты портов ввода/вывода, удобная и быстрая процедура инсталляции материнской платы


Теги товара: micro-atx, сокет am4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M K V2 1.1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...