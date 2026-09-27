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Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700

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Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 6
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 7
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 8
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 9
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 10
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 11
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 12
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 13
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 14
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 15
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 16
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
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  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 8
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 9
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 10
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 11
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 12
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 13
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 14
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 15
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 16
  • Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700
5 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.8
Высота, см
24
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2 (мышь/клавиатура), D-Sub, HDMI, RJ-45
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, кг.
1.15

Описание товара Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 является превосходной и сбалансированной основой для сборки современных и доступных по цене компьютеров. Она оптимально подходит для построения офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет надежным фундаментом для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA 1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, веб-серфинге, работе с документами и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который представляет собой базовое решение для платформы LGA 1700. Он предлагает всю необходимую функциональность без излишеств, таких как разгон процессора, что делает его идеальным выбором для систем, где важны стабильность и предсказуемость. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных, позволяя сэкономить пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ. Это позволяет установить достаточный объём ОЗУ с частотой до 3200 МГц для быстрой и отзывчивой работы системы. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, готовый к работе с современными графическими ускорителями, а для подключения накопителя - порт Ultra M.2, работающий по протоколу PCIe 3.0 x4, что гарантирует высокую скорость загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 спроектирована с упором на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она использует качественные компоненты, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в рамках его штатных характеристик. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с подавляющим большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает всё необходимое для комфортной работы: порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для повседневных задач и развлечений.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата - честная и надёжная рабочая лошадка, не предназначенная для энтузиастов и экстремального разгона. Она идеально раскрывает свой потенциал с процессорами Intel без индекса "K". При использовании процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед покупкой стоит уточнить версию прошивки. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, хотя с этим обычно не возникает проблем.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.8
Высота, см
24
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2 (мышь/клавиатура), D-Sub, HDMI, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 является превосходной и сбалансированной основой для сборки современных и доступных по цене компьютеров. Она оптимально подходит для построения офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет надежным фундаментом для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA 1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, веб-серфинге, работе с документами и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который представляет собой базовое решение для платформы LGA 1700. Он предлагает всю необходимую функциональность без излишеств, таких как разгон процессора, что делает его идеальным выбором для систем, где важны стабильность и предсказуемость. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных, позволяя сэкономить пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ. Это позволяет установить достаточный объём ОЗУ с частотой до 3200 МГц для быстрой и отзывчивой работы системы. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, готовый к работе с современными графическими ускорителями, а для подключения накопителя - порт Ultra M.2, работающий по протоколу PCIe 3.0 x4, что гарантирует высокую скорость загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 спроектирована с упором на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она использует качественные компоненты, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в рамках его штатных характеристик. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с подавляющим большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает всё необходимое для комфортной работы: порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для повседневных задач и развлечений.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата - честная и надёжная рабочая лошадка, не предназначенная для энтузиастов и экстремального разгона. Она идеально раскрывает свой потенциал с процессорами Intel без индекса "K". При использовании процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед покупкой стоит уточнить версию прошивки. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, хотя с этим обычно не возникает проблем.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700 - по цене 5550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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