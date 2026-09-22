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Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4

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Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 7
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 8
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 9
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 10
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 11
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 12
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 13
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 14
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 15
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 16
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 17
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 18
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 19
Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 14
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 15
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 16
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 17
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 18
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 19
  • Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718749
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
680

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4

Компактная материнская плата MSI формата mATX отлично подойдёт для тех, кто ценит рациональный подход — высота всего 23,6 см и ширина 20 см позволят собрать производительную систему даже в небольшом корпусе. Основание на чипсете Intel H610 с поддержкой LGA 1700 даст возможность собрать мощный компьютер на современных процессорах. Два слота под память DDR4 с частотой до 3200 МГц и максимальным объёмом 64 ГБ — этого достаточно для быстрых откликов системы и стабильной работы даже при нагрузках. Для подключения периферии есть слот PCI-E x1, а наличие современной 7.1-канальной звуковой схемы обеспечит объёмное и детальное звучание. Материнская плата MSI — оптимальное решение для сборки компактного, но функционального компьютера для работы и развлечений.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата MSI формата mATX отлично подойдёт для тех, кто ценит рациональный подход — высота всего 23,6 см и ширина 20 см позволят собрать производительную систему даже в небольшом корпусе. Основание на чипсете Intel H610 с поддержкой LGA 1700 даст возможность собрать мощный компьютер на современных процессорах. Два слота под память DDR4 с частотой до 3200 МГц и максимальным объёмом 64 ГБ — этого достаточно для быстрых откликов системы и стабильной работы даже при нагрузках. Для подключения периферии есть слот PCI-E x1, а наличие современной 7.1-канальной звуковой схемы обеспечит объёмное и детальное звучание. Материнская плата MSI — оптимальное решение для сборки компактного, но функционального компьютера для работы и развлечений.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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