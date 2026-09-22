Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-S DDR4
Компактная материнская плата MSI формата mATX отлично подойдёт для тех, кто ценит рациональный подход — высота всего 23,6 см и ширина 20 см позволят собрать производительную систему даже в небольшом корпусе. Основание на чипсете Intel H610 с поддержкой LGA 1700 даст возможность собрать мощный компьютер на современных процессорах. Два слота под память DDR4 с частотой до 3200 МГц и максимальным объёмом 64 ГБ — этого достаточно для быстрых откликов системы и стабильной работы даже при нагрузках. Для подключения периферии есть слот PCI-E x1, а наличие современной 7.1-канальной звуковой схемы обеспечит объёмное и детальное звучание. Материнская плата MSI — оптимальное решение для сборки компактного, но функционального компьютера для работы и развлечений.
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