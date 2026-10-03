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Материнская плата Esonic A55F1AL2 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Esonic A55F1AL2

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Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 1
Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 2
Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
FM1
Тип памяти
DDR3
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
16
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
  • Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 1
  • Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 2
  • Материнская плата Esonic A55F1AL2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634337
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Характеристики

Бренд
Esonic
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23.5
Высота, см
16.8
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
AMD
Socket
FM1
Тип памяти
DDR3
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
16
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х28
Вес, г.
120

Описание товара Материнская плата Esonic A55F1AL2

Материнская плата Esonic с встроенным процессором — отличный выбор для тех, кто ищет базу для стабильной и неприхотливой сборки. Поддерживает до 16 ГБ быстрой DDR3-памяти частотой до 1600 МГц, что обеспечивает уверенную работу в рабочих и повседневных задачах. Два слота под модули памяти DIMM позволяют легко обновить систему в будущем. Один PCI-E x16 станет надёжной платформой для современной видеокарты начального или среднего уровня. Поддержка аудиосистемы 5.1 подарит насыщенный и объёмный звук в фильмах и играх. Стандартный набор функций без поддержки SLI/CrossFire и Wi-Fi — акцент на простоту и практичность. Форм-фактор и ширина 235 см позволяют использовать плату в большинстве корпусах среднего размера. Socket FM1 подойдёт для определённых линеек процессоров, а версия PCI Express 2.0 обеспечивает достойную скорость работы с современными комплектующими.



Теги товара: micro-atx

Отзывы о товаре Материнская плата Esonic A55F1AL2




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Характеристики
Бренд
Esonic
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23.5
Высота, см
16.8
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
AMD
Socket
FM1
Тип памяти
DDR3
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
16
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Esonic с встроенным процессором — отличный выбор для тех, кто ищет базу для стабильной и неприхотливой сборки. Поддерживает до 16 ГБ быстрой DDR3-памяти частотой до 1600 МГц, что обеспечивает уверенную работу в рабочих и повседневных задачах. Два слота под модули памяти DIMM позволяют легко обновить систему в будущем. Один PCI-E x16 станет надёжной платформой для современной видеокарты начального или среднего уровня. Поддержка аудиосистемы 5.1 подарит насыщенный и объёмный звук в фильмах и играх. Стандартный набор функций без поддержки SLI/CrossFire и Wi-Fi — акцент на простоту и практичность. Форм-фактор и ширина 235 см позволяют использовать плату в большинстве корпусах среднего размера. Socket FM1 подойдёт для определённых линеек процессоров, а версия PCI Express 2.0 обеспечивает достойную скорость работы с современными комплектующими.


Теги товара: micro-atx
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