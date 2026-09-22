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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716595
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.81

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD

https://kotofoto.ru/moskva/shop/uid_716595_materinskaya_plata_asus_prime_b850_plus_wifi_socket_am5_amd.html

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительных персональных компьютеров на платформе AMD. Она отлично подойдет для геймеров, планирующих создать систему среднего и высокого уровня для комфортной игры в современные проекты, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или работой с графикой. Эта плата станет надежным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серий, предлагая оптимальное сочетание функциональности и стоимости для Ryzen 5 и Ryzen 7.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который предлагает актуальный набор технологий для современных систем, являясь золотой серединой между базовыми и флагманскими решениями. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, что гарантирует хороший потенциал для дальнейшего апгрейда системы. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и дополнительных плат расширения, требуя при этом соответствующий по размеру корпус Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового поколения DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать двухканальный режим работы для максимальной производительности и расширить общий объем до 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, часть из которых оснащена собственными радиаторами для предотвращения перегрева и падения скорости при длительных нагрузках.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B850-PLUS WIFI спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных чипов Ryzen в условиях высоких нагрузок. Качественные компоненты и многофазная схема обеспечивают точную и бесперебойную подачу энергии, а массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, что критически важно для поддержания производительности в играх и при рендеринге. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с достаточно мощными процессорами и небольшому автоматическому разгону.

Подключения и дополнительные возможности

Данная модель оснащена всем необходимым для комфортного использования: на задней панели расположен широкий набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. Интегрированный сетевой контроллер 2.5GbE обеспечивает быстрое и стабильное проводное подключение, а наличие модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 позволяет избавиться от лишних проводов. Качественный встроенный аудиокодек обеспечивает чистое звучание как в наушниках, так и при подключении акустической системы, а поддержка технологии Asus Aura Sync позволяет управлять подсветкой совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Для обеспечения стабильного питания процессора рекомендуется использовать блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с заводскими технологиями авторазгона AMD, обеспечивая максимум производительности без сложных настроек.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
https://kotofoto.ru/moskva/shop/uid_716595_materinskaya_plata_asus_prime_b850_plus_wifi_socket_am5_amd.html

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS WIFI представляет собой сбалансированную и современную основу для сборки производительных персональных компьютеров на платформе AMD. Она отлично подойдет для геймеров, планирующих создать систему среднего и высокого уровня для комфортной игры в современные проекты, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или работой с графикой. Эта плата станет надежным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000-й серий, предлагая оптимальное сочетание функциональности и стоимости для Ryzen 5 и Ryzen 7.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, который предлагает актуальный набор технологий для современных систем, являясь золотой серединой между базовыми и флагманскими решениями. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров Ryzen, что гарантирует хороший потенциал для дальнейшего апгрейда системы. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и дополнительных плат расширения, требуя при этом соответствующий по размеру корпус Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового поколения DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать двухканальный режим работы для максимальной производительности и расширить общий объем до 192 ГБ, чего с запасом хватит для самых требовательных игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, часть из которых оснащена собственными радиаторами для предотвращения перегрева и падения скорости при длительных нагрузках.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B850-PLUS WIFI спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных чипов Ryzen в условиях высоких нагрузок. Качественные компоненты и многофазная схема обеспечивают точную и бесперебойную подачу энергии, а массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, что критически важно для поддержания производительности в играх и при рендеринге. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с достаточно мощными процессорами и небольшому автоматическому разгону.

Подключения и дополнительные возможности

Данная модель оснащена всем необходимым для комфортного использования: на задней панели расположен широкий набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. Интегрированный сетевой контроллер 2.5GbE обеспечивает быстрое и стабильное проводное подключение, а наличие модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 позволяет избавиться от лишних проводов. Качественный встроенный аудиокодек обеспечивает чистое звучание как в наушниках, так и при подключении акустической системы, а поддержка технологии Asus Aura Sync позволяет управлять подсветкой совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением убедитесь, что вы планируете использовать процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Учитывайте форм-фактор ATX при выборе корпуса - он должен быть достаточно просторным. Для обеспечения стабильного питания процессора рекомендуется использовать блок питания с соответствующими разъемами CPU 8+4 pin. Хотя плата не предназначена для экстремального ручного разгона, ее система питания отлично справляется с заводскими технологиями авторазгона AMD, обеспечивая максимум производительности без сложных настроек.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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