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Материнская плата MSI MS-S1251 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MS-S1251

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Материнская плата MSI MS-S1251
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C236
Socket
LGA1366
Тип памяти
DDR3
Слотов PCI-E x16
6
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643952
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C236
Socket
LGA1366
Тип памяти
DDR3
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Слотов PCI-E x16
6
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х10
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата MSI MS-S1251

Материнская плата вычислительного узла



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MS-S1251




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C236
Socket
LGA1366
Тип памяти
DDR3
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Слотов PCI-E x16
6
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата вычислительного узла


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI MS-S1251 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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