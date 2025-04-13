Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602982
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Материнскиая плата Asus Rog Strix Z790-F Gaming WiFi (90MB1CP0-M0EAY0) (Intel Z790, 4 x DDR5 DIMM, 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1, 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, ATX)
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
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Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Материнскиая плата Asus Rog Strix Z790-F Gaming WiFi (90MB1CP0-M0EAY0) (Intel Z790, 4 x DDR5 DIMM, 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1, 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, ATX)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5
Достоинства:
Комментарий:
ну, норм. система стартанула, всё работает. достаточно всяких разъёмов, для кулеров осталось даже еще 2 лишних. есть подсветка. обновить БИОС можно просто вставив флешку с файлом и нажав кнопочку, они помечены, очень удобно. всё это у них на сайте описано. покупкой доволен. рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо! Запустилась без капризов!
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 33770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
Достоинства:
Комментарий:
ну, норм. система стартанула, всё работает. достаточно всяких разъёмов, для кулеров осталось даже еще 2 лишних. есть подсветка. обновить БИОС можно просто вставив флешку с файлом и нажав кнопочку, они помечены, очень удобно. всё это у них на сайте описано. покупкой доволен. рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо! Запустилась без капризов!