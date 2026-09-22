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Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0

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Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х26
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0

Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel Q470 — это высококачественное решение для создания мощного и надежного компьютера, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для домашних нужд. Эта модель выполнена в компактном форм-факторе mATX, что делает ее отличным выбором для сборки систем, где важно эффективное использование пространства. Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти DDR4 с возможностью установки до 64 ГБ, поддерживая максимальную частоту памяти до 2933 МГц. Это позволяет обеспечить высокую скорость обработки данных и стабильную работу системы в многозадачных режимах. Материнская плата оборудована разъемом LGA 1200, подходящим для процессоров Intel соответствующего поколения. Звуковая схема 7.1 обеспечивает качественное и насыщенное звучание, делая работу с мультимедийным контентом более комфортной. Для расширения функциональности предусмотрен один слот PCI-E x16, что позволяет установить мощную видеокарту или другие устройства, улучшая производительность системы. Также на плате имеются два разъема SATA для подключения жестких дисков и один слот M.2 для установки твердотельного накопителя, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Габариты материнской платы составляют 18,5 см в ширину и 22,6 см в высоту, что позволяет легко интегрировать ее в большинство корпусов. Производство этой модели осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества и надежности от бренда Gigabyte.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2933 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel Q470 — это высококачественное решение для создания мощного и надежного компьютера, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для домашних нужд. Эта модель выполнена в компактном форм-факторе mATX, что делает ее отличным выбором для сборки систем, где важно эффективное использование пространства. Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти DDR4 с возможностью установки до 64 ГБ, поддерживая максимальную частоту памяти до 2933 МГц. Это позволяет обеспечить высокую скорость обработки данных и стабильную работу системы в многозадачных режимах. Материнская плата оборудована разъемом LGA 1200, подходящим для процессоров Intel соответствующего поколения. Звуковая схема 7.1 обеспечивает качественное и насыщенное звучание, делая работу с мультимедийным контентом более комфортной. Для расширения функциональности предусмотрен один слот PCI-E x16, что позволяет установить мощную видеокарту или другие устройства, улучшая производительность системы. Также на плате имеются два разъема SATA для подключения жестких дисков и один слот M.2 для установки твердотельного накопителя, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Габариты материнской платы составляют 18,5 см в ширину и 22,6 см в высоту, что позволяет легко интегрировать ее в большинство корпусов. Производство этой модели осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества и надежности от бренда Gigabyte.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0 - данный товар вы можете купить по цене 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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