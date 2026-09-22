Материнская плата Gigabyte B860M D3HP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860M D3HP
Материнская плата Gigabyte в компактном форм-факторе mATX — отличный выбор для мощных, но при этом негабаритных сборок. С четырьмя слотами под DDR5-память и поддержкой объёма до 256 ГБ вы сможете легко справляться с самыми тяжёлыми задачами и ресурсоёмкими приложениями. Скорость работы впечатляет: максимальная частота памяти достигает рекордных 9066 МГц. Два слота M.2 обеспечивают быстрый отклик системы и молниеносный запуск игр или программ. Чипсет Intel B860 и современный Socket LGA 1851 откроют путь к передовым возможностям процессоров Intel. Нет встроенного Wi-Fi — идеально для стационарных решений и стабильного проводного подключения. Плата поддерживает два слота PCI-E x1 для расширения функциональности и отлично подойдёт тем, кто ценит баланс между производительностью и компактностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 740 руб.3935 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
-
В наличииЦена 20 050 руб.5013 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860M D3HP