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Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI

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Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716601
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI

Материнская плата Asus на чипсете Intel H810 — отличное решение для тех, кто ценит баланс современных технологий и компактности. Поддержка памяти DDR5 и максимальный объём памяти в 128 ГБ позволяют собрать быстрый и мощный компьютер для работы, игр или творчества. Два слота для оперативной памяти и два слота M.2 — оптимальное сочетание для гибкой конфигурации и скоростных накопителей. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключиться к сети без лишних проводов. Четыре разъёма SATA обеспечат место под вместительные хранилища. Лаконичный форм-фактор mATX идеально впишется даже в небольшие корпуса. Один слот PCI-E x16 и один PCI-E x1 открывают возможности для установки современных видеокарт и расширительных плат.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H810M-A WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете Intel H810 — отличное решение для тех, кто ценит баланс современных технологий и компактности. Поддержка памяти DDR5 и максимальный объём памяти в 128 ГБ позволяют собрать быстрый и мощный компьютер для работы, игр или творчества. Два слота для оперативной памяти и два слота M.2 — оптимальное сочетание для гибкой конфигурации и скоростных накопителей. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключиться к сети без лишних проводов. Четыре разъёма SATA обеспечат место под вместительные хранилища. Лаконичный форм-фактор mATX идеально впишется даже в небольшие корпуса. Один слот PCI-E x16 и один PCI-E x1 открывают возможности для установки современных видеокарт и расширительных плат.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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