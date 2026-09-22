Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E является прагматичным выбором для построения современной и производительной системы на новейшей платформе Intel. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных ПК, рабочих станций для программистов и дизайнеров, а также сбалансированных игровых сборок, где не требуется экстремальный разгон. Плата оптимально раскроет потенциал процессоров Intel Core i5 и Core i7 нового поколения, обеспечивая стабильную основу для работы и развлечений без лишних затрат на флагманские функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой этой модели служит чипсет Intel B840, представляющий собой современное решение среднего класса для процессоров с сокетом LGA 1851. Этот сокет предназначен для новейшего поколения CPU от Intel, что делает плату заделом на будущее, но также означает несовместимость с процессорами предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) обеспечивает отличную совместимость с большинством корпусов, от небольших до полноразмерных, сохраняя при этом достаточный набор слотов для расширения и упрощая сборку системы.
Память и расширение
Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и высоких частот с помощью профилей XMP 3.0 позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B840M-P WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность даже при длительных нагрузках. Она включает многофазную схему с качественными силовыми компонентами, что гарантирует стабильное напряжение для современных многоядерных процессоров. Наличие разъёмов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin свидетельствует о готовности платы работать с достаточно мощными моделями, обеспечивая им необходимый запас энергии для стабильной работы в турбо-режиме.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям к подключениям. Плата оснащена быстрым сетевым контроллером 2.5GbE LAN и встроенным модулем Wi-Fi 6E, который обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с минимальными задержками в наименее загруженном диапазоне 6 ГГц. Для периферии и накопителей предусмотрен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный разъем USB Type-C. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр, фильмов и музыки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы приобретаете совместимые компоненты. Эта материнская плата предназначена исключительно для процессоров Intel с сокетом LGA 1851 и требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами 8+4 pin для питания CPU, а выбранная система охлаждения имеет соответствующее крепление для сокета LGA 1851. Это отличная плата для надежной сборки, но она не ориентирована на энтузиастов экстремального разгона.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E является прагматичным выбором для построения современной и производительной системы на новейшей платформе Intel. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных ПК, рабочих станций для программистов и дизайнеров, а также сбалансированных игровых сборок, где не требуется экстремальный разгон. Плата оптимально раскроет потенциал процессоров Intel Core i5 и Core i7 нового поколения, обеспечивая стабильную основу для работы и развлечений без лишних затрат на флагманские функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой этой модели служит чипсет Intel B840, представляющий собой современное решение среднего класса для процессоров с сокетом LGA 1851. Этот сокет предназначен для новейшего поколения CPU от Intel, что делает плату заделом на будущее, но также означает несовместимость с процессорами предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) обеспечивает отличную совместимость с большинством корпусов, от небольших до полноразмерных, сохраняя при этом достаточный набор слотов для расширения и упрощая сборку системы.
Память и расширение
Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и высоких частот с помощью профилей XMP 3.0 позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B840M-P WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность даже при длительных нагрузках. Она включает многофазную схему с качественными силовыми компонентами, что гарантирует стабильное напряжение для современных многоядерных процессоров. Наличие разъёмов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin свидетельствует о готовности платы работать с достаточно мощными моделями, обеспечивая им необходимый запас энергии для стабильной работы в турбо-режиме.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям к подключениям. Плата оснащена быстрым сетевым контроллером 2.5GbE LAN и встроенным модулем Wi-Fi 6E, который обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с минимальными задержками в наименее загруженном диапазоне 6 ГГц. Для периферии и накопителей предусмотрен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный разъем USB Type-C. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр, фильмов и музыки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы приобретаете совместимые компоненты. Эта материнская плата предназначена исключительно для процессоров Intel с сокетом LGA 1851 и требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами 8+4 pin для питания CPU, а выбранная система охлаждения имеет соответствующее крепление для сокета LGA 1851. Это отличная плата для надежной сборки, но она не ориентирована на энтузиастов экстремального разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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