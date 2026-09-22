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Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E

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Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716769
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.33

Описание товара Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E является прагматичным выбором для построения современной и производительной системы на новейшей платформе Intel. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных ПК, рабочих станций для программистов и дизайнеров, а также сбалансированных игровых сборок, где не требуется экстремальный разгон. Плата оптимально раскроет потенциал процессоров Intel Core i5 и Core i7 нового поколения, обеспечивая стабильную основу для работы и развлечений без лишних затрат на флагманские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой этой модели служит чипсет Intel B840, представляющий собой современное решение среднего класса для процессоров с сокетом LGA 1851. Этот сокет предназначен для новейшего поколения CPU от Intel, что делает плату заделом на будущее, но также означает несовместимость с процессорами предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) обеспечивает отличную совместимость с большинством корпусов, от небольших до полноразмерных, сохраняя при этом достаточный набор слотов для расширения и упрощая сборку системы.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и высоких частот с помощью профилей XMP 3.0 позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B840M-P WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность даже при длительных нагрузках. Она включает многофазную схему с качественными силовыми компонентами, что гарантирует стабильное напряжение для современных многоядерных процессоров. Наличие разъёмов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin свидетельствует о готовности платы работать с достаточно мощными моделями, обеспечивая им необходимый запас энергии для стабильной работы в турбо-режиме.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям к подключениям. Плата оснащена быстрым сетевым контроллером 2.5GbE LAN и встроенным модулем Wi-Fi 6E, который обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с минимальными задержками в наименее загруженном диапазоне 6 ГГц. Для периферии и накопителей предусмотрен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный разъем USB Type-C. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр, фильмов и музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы приобретаете совместимые компоненты. Эта материнская плата предназначена исключительно для процессоров Intel с сокетом LGA 1851 и требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами 8+4 pin для питания CPU, а выбранная система охлаждения имеет соответствующее крепление для сокета LGA 1851. Это отличная плата для надежной сборки, но она не ориентирована на энтузиастов экстремального разгона.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B840M-P WIFI6E является прагматичным выбором для построения современной и производительной системы на новейшей платформе Intel. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных ПК, рабочих станций для программистов и дизайнеров, а также сбалансированных игровых сборок, где не требуется экстремальный разгон. Плата оптимально раскроет потенциал процессоров Intel Core i5 и Core i7 нового поколения, обеспечивая стабильную основу для работы и развлечений без лишних затрат на флагманские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой этой модели служит чипсет Intel B840, представляющий собой современное решение среднего класса для процессоров с сокетом LGA 1851. Этот сокет предназначен для новейшего поколения CPU от Intel, что делает плату заделом на будущее, но также означает несовместимость с процессорами предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) обеспечивает отличную совместимость с большинством корпусов, от небольших до полноразмерных, сохраняя при этом достаточный набор слотов для расширения и упрощая сборку системы.

Память и расширение

Плата полностью ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Поддержка двухканального режима и высоких частот с помощью профилей XMP 3.0 позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для высокоскоростных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрого интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B840M-P WIFI6E спроектирована с упором на надёжность и стабильность даже при длительных нагрузках. Она включает многофазную схему с качественными силовыми компонентами, что гарантирует стабильное напряжение для современных многоядерных процессоров. Наличие разъёмов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin свидетельствует о готовности платы работать с достаточно мощными моделями, обеспечивая им необходимый запас энергии для стабильной работы в турбо-режиме.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям к подключениям. Плата оснащена быстрым сетевым контроллером 2.5GbE LAN и встроенным модулем Wi-Fi 6E, который обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с минимальными задержками в наименее загруженном диапазоне 6 ГГц. Для периферии и накопителей предусмотрен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный разъем USB Type-C. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр, фильмов и музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы приобретаете совместимые компоненты. Эта материнская плата предназначена исключительно для процессоров Intel с сокетом LGA 1851 и требует использования оперативной памяти стандарта DDR5. Убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами 8+4 pin для питания CPU, а выбранная система охлаждения имеет соответствующее крепление для сокета LGA 1851. Это отличная плата для надежной сборки, но она не ориентирована на энтузиастов экстремального разгона.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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