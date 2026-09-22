Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 G X WF6E GEN5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760 Gaming X AX является превосходной основой для современных игровых и рабочих систем среднего и высокого класса. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить максимум производительности от процессоров Intel Core i5, i7 и даже i9 (без разгона) 12-го, 13-го и 14-го поколений, не переплачивая за флагманские функции Z-чипсета. Эта плата станет надежным фундаментом для мощного игрового ПК, способного справляться с любыми AAA-проектами на высоких настройках, а также для производительной рабочей станции для видеомонтажа, стриминга и работы с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета Intel B760 и сокета LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 является золотой серединой, предлагая поддержку разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона CPU по множителю, что делает его оптимальным выбором для процессоров без индекса "K". Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, эта модель предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и дополнительных плат расширения, требуя для размещения стандартный корпус Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Gigabyte B760 Gaming X AX ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим, позволяя установить до 192 ГБ ОЗУ с впечатляющими частотами, что раскрывает полный потенциал современных процессоров в играх и рабочих задачах. Главной особенностью является наличие усиленного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивающего максимальную пропускную способность для будущих поколений графических ускорителей. Для высокоскоростных накопителей предусмотрены три слота M.2, работающие по протоколу PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором M.2 Thermal Guard для предотвращения перегрева и падения производительности SSD под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных многоядерных процессоров обеспечивает надежная система питания (VRM) с цифровым управлением. Конструкция включает качественные компоненты и достаточное количество фаз, чтобы справляться с пиковыми нагрузками процессоров вплоть до Core i9, работающих в рамках штатных лимитов мощности. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, гарантируя стабильную работу системы даже во время длительных игровых сессий или рендеринга. Для подключения питания процессора используется комбинация разъемов (8+4 pin), что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоемкими CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям для создания универсальной системы. Плата оснащена быстрым сетевым контроллером Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенным модулем Wi-Fi 6E, который обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с минимальными задержками, что критически важно для онлайн-игр. Для подключения периферии доступно множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии RGB Fusion 2.0 с разъемами для подключения светодиодных лент и синхронизации подсветки компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш выбор соответствует требованиям сборки: плата совместима только с процессорами Intel для сокета LGA1700 и оперативной памятью стандарта DDR5 - модули DDR4 к ней не подойдут. Из-за форм-фактора ATX требуется просторный корпус, способный вместить плату размером 30.5 x 24.4 см. Для использования самых новых процессоров 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; на этот случай плата оснащена функцией Q-Flash Plus, позволяющей прошить BIOS без установленного процессора. Эта модель является отличным выбором для мощных сборок, но не предназначена для экстремального разгона CPU, для которого следует рассматривать платы на чипсете Intel Z790.