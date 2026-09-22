Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 — выбор для тех, кто ценит баланс возможностей и свежих технологий. Квадратная форма 24,4 х 24,4 см легко впишется в большинство корпусов, не занимая лишнего места. Поддержка новейшей DDR5-памяти и целых четыре слота под ней позволяют разогнать оперативку до впечатляющих 256 ГБ — настоящий простор для современных игр, работы с графикой и тяжёлыми задачами. Сокет AM5 открывает двери в мир последних процессоров AMD. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает ставку на одну производительную видеокарту, для которой предусмотрен полноценный PCI-E x16. Дополнительный PCI-E x1 пригодится для установки расширительных карт. Благодаря встроенному Wi-Fi, материнская плата избавляет от лишних проводов и забот о стабильном интернете. Звук по схеме 7.1 погружает в атмосферу любимых игр и фильмов, позволяя слышать каждую деталь. Современный стандарт PCI Express 4.0 обеспечивает высокую скорость обмена данными, делая эту плату отличным выбором для сборки быстрых, актуальных систем.
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