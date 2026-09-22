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Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E

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Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 7
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 8
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 9
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 10
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 11
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 12
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 13
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 14
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 15
Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 5
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  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 17
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  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 21
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 22
  • Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716719
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.33

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E представляет собой современную и сбалансированную основу для производительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для сборки ПК, ориентированного на стабильную работу с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, такими как Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая им достаточное питание для раскрытия всего потенциала в играх и творческих задачах. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стримеров и создателей контента, которым важны современные интерфейсы и надёжность без переплаты за экстремальные оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата базируется на новейшем чипсете AMD B850 и сокете AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих поколений процессоров Ryzen, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX является универсальным решением, позволяющим собрать как компактную систему в mATX корпусе, так и установить плату в более просторный Mid-Tower корпус, не жертвуя при этом основными возможностями расширения. Такое сочетание делает плату гибкой основой для самых разных сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, что является ключевым фактором для достижения высокой производительности на платформе AM5. Плата поддерживает высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяя легко оптимизировать работу памяти. Для видеокарты выделен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей доступно несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe, включая интерфейс PCIe 5.0 и оснащённых фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по многофазной цифровой схеме с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже при работе с мощными многоядерными чипами. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективный отвод тепла и предотвращает перегрев силовых элементов при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется надёжный 8-pin коннектор, обеспечивающий достаточный запас мощности для стабильной работы системы без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современной периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки в беспроводных сетях. Качественный звук в играх и при просмотре медиаконтента достигается за счёт современного аудиокодека, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимые комплектующие: процессор AMD для сокета AM5 и оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Несмотря на мощную систему питания, эта модель ориентирована на стабильную работу и умеренный тюнинг, а не на экстремальный разгон. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, хотя плата совместима и со стандартными ATX-моделями. Наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установки процессора, что может быть полезно при сборке с самыми новыми моделями CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B850M FORCE WF6E представляет собой современную и сбалансированную основу для производительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для сборки ПК, ориентированного на стабильную работу с процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий, такими как Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая им достаточное питание для раскрытия всего потенциала в играх и творческих задачах. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, стримеров и создателей контента, которым важны современные интерфейсы и надёжность без переплаты за экстремальные оверклокерские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата базируется на новейшем чипсете AMD B850 и сокете AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих поколений процессоров Ryzen, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX является универсальным решением, позволяющим собрать как компактную систему в mATX корпусе, так и установить плату в более просторный Mid-Tower корпус, не жертвуя при этом основными возможностями расширения. Такое сочетание делает плату гибкой основой для самых разных сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR5, работающих в двухканальном режиме, что является ключевым фактором для достижения высокой производительности на платформе AM5. Плата поддерживает высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, позволяя легко оптимизировать работу памяти. Для видеокарты выделен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а для сверхбыстрых накопителей доступно несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe, включая интерфейс PCIe 5.0 и оснащённых фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по многофазной цифровой схеме с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и точное напряжение даже при работе с мощными многоядерными чипами. Наличие массивных радиаторов на зоне VRM гарантирует эффективный отвод тепла и предотвращает перегрев силовых элементов при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется надёжный 8-pin коннектор, обеспечивающий достаточный запас мощности для стабильной работы системы без экстремального разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C для подключения современной периферии. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного соединения и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки в беспроводных сетях. Качественный звук в играх и при просмотре медиаконтента достигается за счёт современного аудиокодека, а технология RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимые комплектующие: процессор AMD для сокета AM5 и оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Несмотря на мощную систему питания, эта модель ориентирована на стабильную работу и умеренный тюнинг, а не на экстремальный разгон. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, хотя плата совместима и со стандартными ATX-моделями. Наличие функции Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS без установки процессора, что может быть полезно при сборке с самыми новыми моделями CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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