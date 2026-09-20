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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II

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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675828
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.43

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II станет надёжной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокета LGA1700, которые не требуют экстремального разгона, но нуждаются в стабильном питании.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который предлагает отличный баланс функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти, но без возможности изменения множителя процессора. Использование сокета LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие ПК, легко помещающиеся в большинство современных корпусов.

Память и расширение Для оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR5, работающие в двухканальном режиме, с поддержкой профилей XMP 3.0 и частот свыше 7200 МГц в режиме разгона. Это обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Основной слот для видеокарты работает по стандарту PCIe 5.0 x16, гарантируя максимальную производительность для самых современных графических ускорителей, а для накопителей доступны два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для многоядерных процессоров Intel Core i7 под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что является залогом надёжной работы системы без просадок по напряжению.

Подключения и дополнительные возможности Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек дополнен технологиями для улучшения качества звука, а поддержка Asus Aura Sync позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата Micro-ATX, а блок питания оснащён необходимыми разъёмами питания процессора (8-pin + 4-pin). Хотя плата и рассчитана на мощные чипы, для процессоров серий Core i7 и i9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения. Для поддержки новейших процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции ASUS EZ Flash.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II станет надёжной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокета LGA1700, которые не требуют экстремального разгона, но нуждаются в стабильном питании.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который предлагает отличный баланс функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти, но без возможности изменения множителя процессора. Использование сокета LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие ПК, легко помещающиеся в большинство современных корпусов.

Память и расширение Для оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR5, работающие в двухканальном режиме, с поддержкой профилей XMP 3.0 и частот свыше 7200 МГц в режиме разгона. Это обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Основной слот для видеокарты работает по стандарту PCIe 5.0 x16, гарантируя максимальную производительность для самых современных графических ускорителей, а для накопителей доступны два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для многоядерных процессоров Intel Core i7 под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что является залогом надёжной работы системы без просадок по напряжению.

Подключения и дополнительные возможности Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек дополнен технологиями для улучшения качества звука, а поддержка Asus Aura Sync позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата Micro-ATX, а блок питания оснащён необходимыми разъёмами питания процессора (8-pin + 4-pin). Хотя плата и рассчитана на мощные чипы, для процессоров серий Core i7 и i9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения. Для поддержки новейших процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции ASUS EZ Flash.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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