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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF

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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716702
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
244
Высота, см
244
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
AMD Ryzen 7000/8000/9000 Series Processors
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
AMD Ryzen 7000 / Ryzen 9000 серий поддерживается режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2 AMD Ryzen 8000 Phoenix 1 серии, режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2 AMD Ryzen 8000 Phoenix 2 серии, режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 создана для тех, кто ценит свободу апгрейда и современные технологии. Форм-фактор ATX делает её отличной основой для производительной системы, а встроенный процессор экономит время на сборку. Четыре слота под DDR5-память поддерживают суммарно до 256 ГБ с частотой до 5200 МГц — идеальный выбор для ресурсоёмких задач и работы с большими объемами данных. Поддержка PCI Express 4.0 раскрывает потенциал высокоскоростных устройств, а слот PCI-E x4 добавляет гибкости для установки дополнительного оборудования. Встроенный Wi-Fi упрощает подключение к сети без лишних проводов. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire оптимизирует плату для пользователей, которым важна стабильная и простая конфигурация без лишних сложностей.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
244
Высота, см
244
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
AMD Ryzen 7000/8000/9000 Series Processors
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Развернуть
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
AMD Ryzen 7000 / Ryzen 9000 серий поддерживается режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2 AMD Ryzen 8000 Phoenix 1 серии, режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2 AMD Ryzen 8000 Phoenix 2 серии, режим работы SSD PCIe 4.0 x4/x2
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 создана для тех, кто ценит свободу апгрейда и современные технологии. Форм-фактор ATX делает её отличной основой для производительной системы, а встроенный процессор экономит время на сборку. Четыре слота под DDR5-память поддерживают суммарно до 256 ГБ с частотой до 5200 МГц — идеальный выбор для ресурсоёмких задач и работы с большими объемами данных. Поддержка PCI Express 4.0 раскрывает потенциал высокоскоростных устройств, а слот PCI-E x4 добавляет гибкости для установки дополнительного оборудования. Встроенный Wi-Fi упрощает подключение к сети без лишних проводов. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire оптимизирует плату для пользователей, которым важна стабильная и простая конфигурация без лишних сложностей.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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