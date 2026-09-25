Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE
Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Питание материнской платы B550-серии организовано по схеме 10+3 (силовые компоненты DrMOS, дизайн Digital Twin Power), которая обеспечивают исключительное качество сигнала в цепях питания наиболее энергоемких и чувствительных к энергопотреблению компонентов, и позволяет раскрыть потенциал процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™ в полном объеме. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x4 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива.
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