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Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE

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Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 1
Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 2
Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 3
Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 1
  • Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 2
  • Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 3
  • Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE
9 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.45

Описание товара Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE

Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Питание материнской платы B550-серии организовано по схеме 10+3 (силовые компоненты DrMOS, дизайн Digital Twin Power), которая обеспечивают исключительное качество сигнала в цепях питания наиболее энергоемких и чувствительных к энергопотреблению компонентов, и позволяет раскрыть потенциал процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™ в полном объеме. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x4 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Питание материнской платы B550-серии организовано по схеме 10+3 (силовые компоненты DrMOS, дизайн Digital Twin Power), которая обеспечивают исключительное качество сигнала в цепях питания наиболее энергоемких и чувствительных к энергопотреблению компонентов, и позволяет раскрыть потенциал процессоров 3-го поколения AMD Ryzen™ в полном объеме. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x4 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата AMD B550 SAM4 ATX B550 GAMING X V2 1.3 GIGABYTE - по цене 9490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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