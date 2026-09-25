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Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI

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Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 1
Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 2
Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 3
Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 4
Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 1
  • Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 2
  • Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 3
  • Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 4
  • Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI
11 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI

Материнская плата MSI PRO B760M-A DDR4 II способна обеспечить высокую продуктивность и стабильность при выполнении различных задач. Она предназначена для сборки рабочей станции универсального назначения. На плате компактного размера Micro-ATX расположены разъем LGA 1700 под установку процессора Intel Core 12/13/14 поколения, 4 слота DIMM стандарта DDR4, слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA. С их помощью можно подключить высокопроизводительные комплектующие. Соединение с Интернетом возможно при помощи сетевого адаптера со скоростью 2.5 Гбит/. С боковой стороны предусмотрены порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Протестированные компоненты и стабильное отведение тепла крупными радиаторами гарантируют надежность MSI PRO B760M-A DDR4 II.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.384
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
да
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI PRO B760M-A DDR4 II способна обеспечить высокую продуктивность и стабильность при выполнении различных задач. Она предназначена для сборки рабочей станции универсального назначения. На плате компактного размера Micro-ATX расположены разъем LGA 1700 под установку процессора Intel Core 12/13/14 поколения, 4 слота DIMM стандарта DDR4, слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA. С их помощью можно подключить высокопроизводительные комплектующие. Соединение с Интернетом возможно при помощи сетевого адаптера со скоростью 2.5 Гбит/. С боковой стороны предусмотрены порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Протестированные компоненты и стабильное отведение тепла крупными радиаторами гарантируют надежность MSI PRO B760M-A DDR4 II.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI - по цене 11190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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