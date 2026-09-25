Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата B760 S1700 MATX PRO B760M-A DDR4 II MSI
Материнская плата MSI PRO B760M-A DDR4 II способна обеспечить высокую продуктивность и стабильность при выполнении различных задач. Она предназначена для сборки рабочей станции универсального назначения. На плате компактного размера Micro-ATX расположены разъем LGA 1700 под установку процессора Intel Core 12/13/14 поколения, 4 слота DIMM стандарта DDR4, слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA. С их помощью можно подключить высокопроизводительные комплектующие. Соединение с Интернетом возможно при помощи сетевого адаптера со скоростью 2.5 Гбит/. С боковой стороны предусмотрены порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Протестированные компоненты и стабильное отведение тепла крупными радиаторами гарантируют надежность MSI PRO B760M-A DDR4 II.
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