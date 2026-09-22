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Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6

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Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718705
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х29
Вес, кг.
12.44

Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6

**Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — надёжное решение для вашего ПК!** Ищете материнскую плату для сборки современного компьютера? Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и широкие возможности расширения системы. **Почему стоит выбрать эту материнскую плату?** * **Поддержка современных технологий:** разъём AM5 для новейших процессоров, поддержка оперативной памяти DDR5. * **Высокая производительность:** возможность разгона памяти до 8200 МГц (OC) при минимальной частоте 4400 МГц. * **Много возможностей для расширения:** 4 слота для оперативной памяти, 2 разъёма M.2 и 4 порта SATA 6 Гб/с для подключения накопителей. * **Компактность и удобство:** форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в большинстве современных корпусов. * **Беспроводное подключение:** встроенный модуль WIFI6 для удобного доступа к сети. **Основные характеристики:** * разъём для процессора: AM5; * чипсет: AMD B840; * форм-фактор: Micro-ATX; * тип оперативной памяти: DDR5; * количество слотов памяти: 4; * максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц; * минимальная частота памяти: 4400 МГц; * количество сокетов M.2: 2; * количество портов SATA 6 Гб/с: 4. С материнской платой Gigabyte B840M DS3H WIFI6 вы получите надёжную основу для мощной и производительной системы. Создайте компьютер, который будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям!



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — надёжное решение для вашего ПК!** Ищете материнскую плату для сборки современного компьютера? Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и широкие возможности расширения системы. **Почему стоит выбрать эту материнскую плату?** * **Поддержка современных технологий:** разъём AM5 для новейших процессоров, поддержка оперативной памяти DDR5. * **Высокая производительность:** возможность разгона памяти до 8200 МГц (OC) при минимальной частоте 4400 МГц. * **Много возможностей для расширения:** 4 слота для оперативной памяти, 2 разъёма M.2 и 4 порта SATA 6 Гб/с для подключения накопителей. * **Компактность и удобство:** форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в большинстве современных корпусов. * **Беспроводное подключение:** встроенный модуль WIFI6 для удобного доступа к сети. **Основные характеристики:** * разъём для процессора: AM5; * чипсет: AMD B840; * форм-фактор: Micro-ATX; * тип оперативной памяти: DDR5; * количество слотов памяти: 4; * максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц; * минимальная частота памяти: 4400 МГц; * количество сокетов M.2: 2; * количество портов SATA 6 Гб/с: 4. С материнской платой Gigabyte B840M DS3H WIFI6 вы получите надёжную основу для мощной и производительной системы. Создайте компьютер, который будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям!


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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