Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное решение для создания современного и производительного ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми на высоких настройках в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений. Благодаря наличию передовых интерфейсов, эта плата также станет отличной основой для рабочей станции начинающего создателя контента, занимающегося видеомонтажом или стримингом, где важна высокая скорость передачи данных.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон ЦП, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти, раскрывая потенциал скоростных комплектов. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является заделом на будущее и обеспечивает превосходную пропускную способность для требовательных приложений и игр. Ключевой особенностью является наличие основного слота для видеокарты с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16, что гарантирует максимальную производительность с самыми современными графическими ускорителями. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, позволяющие создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме и оснащена радиаторами для отвода тепла от ключевых элементов. Такая конструкция обеспечивает стабильное электропитание для процессоров семейств Core i5 и non-K Core i7 даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности рабочих процессов. Питание ЦП осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 выделяется на фоне аналогов своими сетевыми возможностями: на борту установлен как быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения, так и современный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth. Это обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. На задней панели представлен достаточный набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2, а встроенный аудиокодек обеспечивает качественное звучание для игр и мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а выбранный вами комплект оперативной памяти соответствует стандарту DDR5. Хотя система питания надежна, для экстремального разгона K-процессоров лучше рассмотреть платы на чипсете Z790. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 11 760 руб. 18 370 руб.2940 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 260 руб.3065 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное решение для создания современного и производительного ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми на высоких настройках в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений. Благодаря наличию передовых интерфейсов, эта плата также станет отличной основой для рабочей станции начинающего создателя контента, занимающегося видеомонтажом или стримингом, где важна высокая скорость передачи данных.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон ЦП, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти, раскрывая потенциал скоростных комплектов. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является заделом на будущее и обеспечивает превосходную пропускную способность для требовательных приложений и игр. Ключевой особенностью является наличие основного слота для видеокарты с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16, что гарантирует максимальную производительность с самыми современными графическими ускорителями. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, позволяющие создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме и оснащена радиаторами для отвода тепла от ключевых элементов. Такая конструкция обеспечивает стабильное электропитание для процессоров семейств Core i5 и non-K Core i7 даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности рабочих процессов. Питание ЦП осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 выделяется на фоне аналогов своими сетевыми возможностями: на борту установлен как быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения, так и современный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth. Это обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. На задней панели представлен достаточный набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2, а встроенный аудиокодек обеспечивает качественное звучание для игр и мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а выбранный вами комплект оперативной памяти соответствует стандарту DDR5. Хотя система питания надежна, для экстремального разгона K-процессоров лучше рассмотреть платы на чипсете Z790. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5