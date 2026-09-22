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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5

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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716710
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, HDMI, 2хDisplayPort, RJ-45, S/PDIF, PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное решение для создания современного и производительного ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми на высоких настройках в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений. Благодаря наличию передовых интерфейсов, эта плата также станет отличной основой для рабочей станции начинающего создателя контента, занимающегося видеомонтажом или стримингом, где важна высокая скорость передачи данных.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон ЦП, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти, раскрывая потенциал скоростных комплектов. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является заделом на будущее и обеспечивает превосходную пропускную способность для требовательных приложений и игр. Ключевой особенностью является наличие основного слота для видеокарты с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16, что гарантирует максимальную производительность с самыми современными графическими ускорителями. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, позволяющие создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме и оснащена радиаторами для отвода тепла от ключевых элементов. Такая конструкция обеспечивает стабильное электропитание для процессоров семейств Core i5 и non-K Core i7 даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности рабочих процессов. Питание ЦП осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 выделяется на фоне аналогов своими сетевыми возможностями: на борту установлен как быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения, так и современный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth. Это обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. На задней панели представлен достаточный набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2, а встроенный аудиокодек обеспечивает качественное звучание для игр и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а выбранный вами комплект оперативной памяти соответствует стандарту DDR5. Хотя система питания надежна, для экстремального разгона K-процессоров лучше рассмотреть платы на чипсете Z790. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, HDMI, 2хDisplayPort, RJ-45, S/PDIF, PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное решение для создания современного и производительного ПК. Она идеально подходит для сборки игровых систем среднего и высокого класса, способных справиться с новейшими играми на высоких настройках в паре с процессорами Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений. Благодаря наличию передовых интерфейсов, эта плата также станет отличной основой для рабочей станции начинающего создателя контента, занимающегося видеомонтажом или стримингом, где важна высокая скорость передачи данных.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон ЦП, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти, раскрывая потенциал скоростных комплектов. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным выбором как для стандартных, так и для более компактных корпусов, однако стоит учитывать ограниченное количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является заделом на будущее и обеспечивает превосходную пропускную способность для требовательных приложений и игр. Ключевой особенностью является наличие основного слота для видеокарты с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x16, что гарантирует максимальную производительность с самыми современными графическими ускорителями. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, позволяющие создать быструю и отзывчивую дисковую подсистему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме и оснащена радиаторами для отвода тепла от ключевых элементов. Такая конструкция обеспечивает стабильное электропитание для процессоров семейств Core i5 и non-K Core i7 даже при длительных высоких нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности рабочих процессов. Питание ЦП осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B760M DS3H WF6E GEN5 выделяется на фоне аналогов своими сетевыми возможностями: на борту установлен как быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения, так и современный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth. Это обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. На задней панели представлен достаточный набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2, а встроенный аудиокодек обеспечивает качественное звучание для игр и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а выбранный вами комплект оперативной памяти соответствует стандарту DDR5. Хотя система питания надежна, для экстремального разгона K-процессоров лучше рассмотреть платы на чипсете Z790. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; к счастью, плата поддерживает технологию Q-Flash Plus, которая позволяет прошить новую версию BIOS без установленного процессора, что значительно упрощает сборку.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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