Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASRock B850M-X R2.0 представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и производительной системы на платформе AMD AM5, не требующей избыточных вложений. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных компьютеров, а также игровых станций начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми в разрешении 1080p. Эта плата станет надежной основой для процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без переплат за функции, которые не будут востребованы в бюджетной или сбалансированной сборке.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно ценно при ограниченном пространстве. Такой размер обеспечивает разумный баланс между компактностью и достаточным количеством слотов для ключевых компонентов, таких как видеокарта и накопители.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти типа DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является стандартом для платформы AM5 и обеспечивает высокую пропускную способность. Поддерживаются модули с совокупным объемом до 96 ГБ и высокими частотами с применением профилей разгона AMD EXPO, что позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного хранения данных имеется слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на ASRock B850M-X R2.0 спроектирована с расчетом на стабильную и долгосрочную работу с процессорами Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без экстремального разгона. Узел VRM оснащен радиатором для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin разъем, что обеспечивает полную совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для целевых процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели ввода-вывода расположен функциональный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а наличие внутренних коннекторов позволяет вывести дополнительные USB-порты на переднюю панель корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно учесть, что ASRock B850M-X R2.0 является практичным решением и не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров AMD Ryzen 9. Для сборки системы на базе этой платы вам потребуется оперативная память стандарта DDR5, корпус формата не меньше Micro-ATX и процессор с сокетом AM5. Перед установкой нового поколения процессоров, которые могут появиться в будущем, рекомендуется проверить официальный сайт ASRock на предмет необходимости обновления BIOS, чтобы обеспечить полную совместимость и стабильность работы системы с первого запуска.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-K Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитМатеринская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 400 руб. 17 030 руб.2850 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610T D4-CSM
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASRock B850M-X R2.0 представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и производительной системы на платформе AMD AM5, не требующей избыточных вложений. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных компьютеров, а также игровых станций начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми в разрешении 1080p. Эта плата станет надежной основой для процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без переплат за функции, которые не будут востребованы в бюджетной или сбалансированной сборке.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно ценно при ограниченном пространстве. Такой размер обеспечивает разумный баланс между компактностью и достаточным количеством слотов для ключевых компонентов, таких как видеокарта и накопители.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти типа DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является стандартом для платформы AM5 и обеспечивает высокую пропускную способность. Поддерживаются модули с совокупным объемом до 96 ГБ и высокими частотами с применением профилей разгона AMD EXPO, что позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного хранения данных имеется слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на ASRock B850M-X R2.0 спроектирована с расчетом на стабильную и долгосрочную работу с процессорами Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без экстремального разгона. Узел VRM оснащен радиатором для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin разъем, что обеспечивает полную совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для целевых процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели ввода-вывода расположен функциональный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а наличие внутренних коннекторов позволяет вывести дополнительные USB-порты на переднюю панель корпуса.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой важно учесть, что ASRock B850M-X R2.0 является практичным решением и не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров AMD Ryzen 9. Для сборки системы на базе этой платы вам потребуется оперативная память стандарта DDR5, корпус формата не меньше Micro-ATX и процессор с сокетом AM5. Перед установкой нового поколения процессоров, которые могут появиться в будущем, рекомендуется проверить официальный сайт ASRock на предмет необходимости обновления BIOS, чтобы обеспечить полную совместимость и стабильность работы системы с первого запуска.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD