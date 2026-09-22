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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E

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Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716703
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
24
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.16

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E представляет собой отлично сбалансированное решение для сборки современных игровых и рабочих систем среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, такие как популярный 7800X3D, в связке с производительными видеокартами. Благодаря своей универсальности, плата также станет надежной основой для ПК создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой, обеспечивая стабильную работу под длительными нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью на платформе с сокетом AM5. Этот сокет является актуальным стандартом для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, что гарантирует хороший потенциал для будущих апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения и охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память типа DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет легко достичь высоких частот памяти для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, один из которых работает по стандарту PCIe 5.0, обеспечивая высочайшую скорость чтения и записи данных.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для мощных многоядерных чипов. Качественные компоненты и массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при интенсивных нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B650M GAMING WIFI6E оснащена всем необходимым для комфортной работы и игр, включая современный модуль Wi-Fi 6E для сверхбыстрой и стабильной беспроводной связи, а также Bluetooth для подключения периферии. На задней панели представлен богатый набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а также сетевой порт 2.5GbE для проводного подключения к интернету. Качественный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при прослушивании музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Для установки новых процессоров, выпущенных позже самой платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменной технологии Q-Flash Plus без необходимости установки процессора. Данная модель не предназначена для экстремального оверклокинга, но предоставляет все инструменты для тонкой настройки и получения максимальной производительности от процессоров Ryzen в автоматическом режиме.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Высота, см
24
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E представляет собой отлично сбалансированное решение для сборки современных игровых и рабочих систем среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, такие как популярный 7800X3D, в связке с производительными видеокартами. Благодаря своей универсальности, плата также станет надежной основой для ПК создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой, обеспечивая стабильную работу под длительными нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью на платформе с сокетом AM5. Этот сокет является актуальным стандартом для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, что гарантирует хороший потенциал для будущих апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения и охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память типа DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет легко достичь высоких частот памяти для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, один из которых работает по стандарту PCIe 5.0, обеспечивая высочайшую скорость чтения и записи данных.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для мощных многоядерных чипов. Качественные компоненты и массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при интенсивных нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B650M GAMING WIFI6E оснащена всем необходимым для комфортной работы и игр, включая современный модуль Wi-Fi 6E для сверхбыстрой и стабильной беспроводной связи, а также Bluetooth для подключения периферии. На задней панели представлен богатый набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а также сетевой порт 2.5GbE для проводного подключения к интернету. Качественный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при прослушивании музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Для установки новых процессоров, выпущенных позже самой платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменной технологии Q-Flash Plus без необходимости установки процессора. Данная модель не предназначена для экстремального оверклокинга, но предоставляет все инструменты для тонкой настройки и получения максимальной производительности от процессоров Ryzen в автоматическом режиме.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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