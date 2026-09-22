Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B650M GAMING WIFI6E представляет собой отлично сбалансированное решение для сборки современных игровых и рабочих систем среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, такие как популярный 7800X3D, в связке с производительными видеокартами. Благодаря своей универсальности, плата также станет надежной основой для ПК создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-графикой, обеспечивая стабильную работу под длительными нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет AMD B650, который предлагает оптимальный баланс между функциональностью и стоимостью на платформе с сокетом AM5. Этот сокет является актуальным стандартом для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, что гарантирует хороший потенциал для будущих апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения и охлаждения.

Память и расширение

Плата поддерживает исключительно современную оперативную память типа DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и профилей разгона AMD EXPO позволяет легко достичь высоких частот памяти для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, один из которых работает по стандарту PCIe 5.0, обеспечивая высочайшую скорость чтения и записи данных.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для мощных многоядерных чипов. Качественные компоненты и массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при интенсивных нагрузках или активации технологии Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Gigabyte B650M GAMING WIFI6E оснащена всем необходимым для комфортной работы и игр, включая современный модуль Wi-Fi 6E для сверхбыстрой и стабильной беспроводной связи, а также Bluetooth для подключения периферии. На задней панели представлен богатый набор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а также сетевой порт 2.5GbE для проводного подключения к интернету. Качественный звуковой кодек Realtek обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при прослушивании музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Для установки новых процессоров, выпущенных позже самой платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря фирменной технологии Q-Flash Plus без необходимости установки процессора. Данная модель не предназначена для экстремального оверклокинга, но предоставляет все инструменты для тонкой настройки и получения максимальной производительности от процессоров Ryzen в автоматическом режиме.