Описание товара Материнская плата Asus PRO H610M-C-CSM

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 представляет собой надежную и доступную основу для сборки современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, мультимедийных домашних ПК для просмотра контента и учебы, а также для нетребовательных игровых систем. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700 и чипсета начального уровня Intel H610, который предлагает все необходимые базовые возможности для современной системы, но не поддерживает разгон процессора. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, совместимым как с компактными, так и со стандартными корпусами ATX, что дает больше гибкости при выборе компонентов. Компактный размер подразумевает разумный набор слотов расширения, достаточный для большинства стандартных сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR4, работающие в двухканальном режиме для повышения производительности. Плата поддерживает до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, что позволяет использовать доступные и проверенные временем модули памяти. Для видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, обеспечивающий максимальную пропускную способность для современных графических адаптеров, а для прочих устройств, вроде звуковой карты или Wi-Fi адаптера, есть дополнительный слот PCIe 3.0 x1. Для установки скоростного накопителя предусмотрен один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA), дополненный четырьмя портами SATA 6 Гбит/с для подключения традиционных SSD и жестких дисков.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с акцентом на энергоэффективность и стабильность при работе с процессорами без разгона. Она включает в себя качественные компоненты, способные обеспечить достаточное питание для моделей серий Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Для подключения к блоку питания используется стандартный 24-контактный разъем ATX и один 8-контактный разъем CPU, что является стандартом для надежных систем такого класса.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO H610M-E DDR4 размещен практичный набор портов: есть как USB 3.2 Gen 1, так и USB 2.0 для подключения различной периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством современных и более старых мониторов. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый аудиокодек, достаточный для повседневных задач. Плата ориентирована на функциональность, поэтому не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям строгого и делового стиля.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата - это прагматичный выбор для систем, где не планируется экстремальная производительность или разгон. Учитывайте, что она имеет только один слот M.2 и два слота для оперативной памяти, что ограничивает возможности дальнейшего апгрейда. При сборке удостоверьтесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным коннектором для CPU. Важный момент: при установке процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, поэтому стоит уточнить версию BIOS перед покупкой или воспользоваться услугой обновления в магазине.