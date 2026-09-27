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Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4

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Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404374
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4

Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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