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Материнская плата Gigabyte H810M K купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H810M K

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H810M K - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H810M K - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H810M K - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H810M K - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte H810M K
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х28х26
Вес, кг.
7.41

Описание товара Материнская плата Gigabyte H810M K

Компактная и производительная материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel H810 идеально впишется в сборку, где важны экономия пространства и высокие требования к оперативной памяти. Благодаря двум слотам для памяти формата DIMM с поддержкой частоты до 6400 МГц и максимальным объемом в 128 ГБ, эта плата открывает широкие возможности для современных задач, от офиса до рабочих приложений. Один слот M.2 позволит ускорить систему быстрым SSD. Поддержка звуковой схемы 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание. Размеры 22,6 х 18,5 см делают модель легко размещаемой даже в небольших корпусах. Установка видеокарт нового поколения доступна благодаря версии PCI Express 4.0 и современному сокету LGA 1851. Gigabyte — всегда стабильная основа для вашего ПК.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H810M K




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.6
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная и производительная материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel H810 идеально впишется в сборку, где важны экономия пространства и высокие требования к оперативной памяти. Благодаря двум слотам для памяти формата DIMM с поддержкой частоты до 6400 МГц и максимальным объемом в 128 ГБ, эта плата открывает широкие возможности для современных задач, от офиса до рабочих приложений. Один слот M.2 позволит ускорить систему быстрым SSD. Поддержка звуковой схемы 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание. Размеры 22,6 х 18,5 см делают модель легко размещаемой даже в небольших корпусах. Установка видеокарт нового поколения доступна благодаря версии PCI Express 4.0 и современному сокету LGA 1851. Gigabyte — всегда стабильная основа для вашего ПК.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H810M K - стоимость товара 7700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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