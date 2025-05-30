Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M H AM5 mATX (A620M H)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE A620M H является отличной отправной точкой для сборки современного и доступного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных домашних и офисных систем, а также игровых ПК начального и среднего уровня, ориентированных на гейминг в разрешении 1080p. Эта плата станет надёжной основой для энергоэффективных процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD A620 и оснащена сокетом AM5, что гарантирует совместимость с процессорами серии Ryzen 7000 и обеспечивает задел на будущее для последующих обновлений. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему в небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения. Такой размер обеспечивает хорошую совместимость с большинством современных корпусов и систем охлаждения.

Память и расширение

GIGABYTE A620M H поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая два слота для установки модулей. Работа в двухканальном режиме и поддержка профилей AMD EXPO позволяют легко достичь высоких частот памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что позволяет раскрыть потенциал современных NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 5+2+2 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU. Питание подаётся через стандартный 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для процессоров без разгонного потенциала. Хотя эта система не предназначена для экстремального оверклокинга флагманских чипов, она с запасом покрывает потребности всех процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X", гарантируя их надёжную работу под нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а качественный звук обеспечивает встроенный аудиокодек. Важной особенностью является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание системы.

Важные нюансы перед покупкой

Покупателю следует помнить, что данная модель ориентирована на бюджетный и средний сегменты и не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, а также лишена интерфейса PCIe 5.0. Плата оснащена двумя слотами для ОЗУ и одним слотом M.2 без предустановленного радиатора, что является стандартным решением для данного класса. Для сборки потребуется блок питания с 8-pin коннектором для CPU, а также оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается платформой AM5.