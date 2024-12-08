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Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime B660M-K D4

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Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 1
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 2
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 3
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 4
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 5
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 6
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 7
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 8
Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 8
  • Материнская плата Asus Prime B660M-K D4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529697
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Asus Prime B660M-K D4

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет надёжной основой для широкого круга сборок, от офисных рабочих машин до домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального и среднего уровня. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го и 13-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для повседневных задач и гейминга в разрешении Full HD. Для начинающего геймера это прекрасный выбор для игр вроде Dota 2, CS:GO, Valorant или Fortnite в паре с видеокартой среднего класса, например, GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B660, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Чипсет B660 открывает возможность разгона оперативной памяти через XMP-профили для повышения производительности системы, но не поддерживает разгон самого CPU, что делает его прагматичным выбором для процессоров без индекса "K". Форм-фактор Micro-ATX является универсальным решением, позволяющим собрать ПК как в компактном, так и в просторном корпусе формата Mid-Tower, не жертвуя основными слотами расширения.

Память и расширение

Asus Prime B660M-K D4 ориентирована на использование доступной оперативной памяти DDR4, что является её ключевым преимуществом для экономной сборки. На плате распаяно два DIMM-слота, поддерживающих установку до 64 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме с частотой до 5333 МГц в режиме разгона. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - два слота M.2, работающих по скоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и игр.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надёжность и стабильность при работе с процессорами Core i3 и i5. Она включает в себя качественные компоненты и достаточный запас мощности, который обеспечивается через один 8-pin разъем дополнительного питания CPU. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон флагманских чипов, она превосходно справляется с обеспечением стабильной работы заявленных процессоров даже под длительной игровой или рабочей нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен базовый, но достаточный набор портов: несколько USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Ethernet. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для повседневного использования и игр. Плата выполнена в строгом стиле серии Prime и не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям минимализма, однако предоставляет разъемы для подключения внешних светодиодных лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. При использовании процессоров 13-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить при покупке или проверить на официальном сайте ASUS. Наличие всего двух слотов для оперативной памяти означает, что для будущего апгрейда объема придется заменять имеющиеся модули. Также стоит учесть, что на плате отсутствует встроенный Wi-Fi модуль, и для беспроводного подключения к сети потребуется отдельный USB-адаптер или карта расширения PCIe.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime B660M-K D4

Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Григорий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, пользуюсь уже 3 месяца, нареканий - 0, продавца советую, цена хорошая



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Тайвань
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет надёжной основой для широкого круга сборок, от офисных рабочих машин до домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального и среднего уровня. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го и 13-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для повседневных задач и гейминга в разрешении Full HD. Для начинающего геймера это прекрасный выбор для игр вроде Dota 2, CS:GO, Valorant или Fortnite в паре с видеокартой среднего класса, например, GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B660, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Чипсет B660 открывает возможность разгона оперативной памяти через XMP-профили для повышения производительности системы, но не поддерживает разгон самого CPU, что делает его прагматичным выбором для процессоров без индекса "K". Форм-фактор Micro-ATX является универсальным решением, позволяющим собрать ПК как в компактном, так и в просторном корпусе формата Mid-Tower, не жертвуя основными слотами расширения.

Память и расширение

Asus Prime B660M-K D4 ориентирована на использование доступной оперативной памяти DDR4, что является её ключевым преимуществом для экономной сборки. На плате распаяно два DIMM-слота, поддерживающих установку до 64 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме с частотой до 5333 МГц в режиме разгона. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - два слота M.2, работающих по скоростному интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и игр.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с упором на надёжность и стабильность при работе с процессорами Core i3 и i5. Она включает в себя качественные компоненты и достаточный запас мощности, который обеспечивается через один 8-pin разъем дополнительного питания CPU. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон флагманских чипов, она превосходно справляется с обеспечением стабильной работы заявленных процессоров даже под длительной игровой или рабочей нагрузкой.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен базовый, но достаточный набор портов: несколько USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Ethernet. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для повседневного использования и игр. Плата выполнена в строгом стиле серии Prime и не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям минимализма, однако предоставляет разъемы для подключения внешних светодиодных лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. При использовании процессоров 13-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить при покупке или проверить на официальном сайте ASUS. Наличие всего двух слотов для оперативной памяти означает, что для будущего апгрейда объема придется заменять имеющиеся модули. Также стоит учесть, что на плате отсутствует встроенный Wi-Fi модуль, и для беспроводного подключения к сети потребуется отдельный USB-адаптер или карта расширения PCIe.



Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Григорий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, пользуюсь уже 3 месяца, нареканий - 0, продавца советую, цена хорошая


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