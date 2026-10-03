Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200
Материнская плата ASRock B650M-H/M.2+ предназначена сборки для рабочей станции, мультимедийного и игрового компьютера. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для установки в условиях ограниченного пространства системного блока. Плата рассчитана на работу с процессором AM5 Ryzen серии 7000 и поддерживает установку 2 модулей оперативной памяти DDR5. Для видеокарты есть слоты расширения PCIe 4.0 x16. Два разъема M.2 и 4 слота SATA позволяют создать объемное хранилище. В один разъем M.2 (Key E) можно установить адаптер беспроводного подключения Wi-Fi. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H 1 Гбит/с гарантирует высокую сетевую производительность, необходимую для создания контента, онлайн-игр и потоковой трансляции. Для вывода графических данных на мониторы есть два разъема HDMI. Система питания 6+1+1 фаз обеспечивает стабильное питание процессора и бесперебойное функционирование материнской платы ASRock B650M-H/M.2+.
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