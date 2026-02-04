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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)

7 Отзывы
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Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
12 870 руб.  14 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645087
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, VGA, HDMI, LAN Rj-45, 3 x Audio jack
Размеры в упаковке, см
33х27х5
Вес, г.
500

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного ПК. Она отлично подходит для создания производительного игрового компьютера среднего класса, способного справиться с актуальными играми, а также для построения надёжной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой или программирования. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и non-K версии Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет Intel B760, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 5.0, без возможности разгона процессора, что делает её практичным решением для большинства пользователей. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel, а полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большее количество слотов расширения по сравнению с компактными mATX-решениями.

Память и расширение Ключевой особенностью является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы, используя уже имеющиеся модули. Четыре слота DIMM работают в двухканальном режиме и поддерживают до 128 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных SSD-накопителей доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильную работу для процессоров среднего и предтопового сегмента без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах VRM способствует эффективному охлаждению и предотвращает троттлинг при длительных нагрузках, что критически важно для игр и ресурсоёмких задач. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена исчерпывающим набором портов для подключения периферии, включая несколько USB 3.2 портов разной скорости и современный разъем USB Type-C на задней панели. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а внутренние разъёмы позволяют подключить RGB-подсветку и управлять ею через фирменное ПО ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, так как она крупнее Micro-ATX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение достаточны для стабильной работы заявленных CPU в штатном режиме и с технологией Turbo Boost. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или возможность её обновления в сервисном центре.



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое,все отлично работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги вроде как отличная, пока мало провёл времени за ПК, время покажет. Если мне что-то не понравится, изменю отзыв, пока-что всё нравиться!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
материнская плата рабочая. пришла новая, полный комплект, все как положено. продавца рекомендую, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
максим с.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену очень неплохо, мат. плата не юзаная, но вопрос к упаковке, продавец заявил заводскую плёнку и пломбы, но к сожалению их не оказалось, да и коробка вся задрыпаная (спасибо что с серийником совпала), в общем с товаром всё отлично, а упаковка для меня не так сильно важна так что всё нормик.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Запустилась. Работает. Пока всё нормально. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но упаковка настроила, коробка даже не запечатана
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
A V

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и функциональная мать, с необходимым количеством портов. У нас уже вторая такая - первая уже давно служит верой и правдой не первый год. Есть XMP-профиль - купленная оперативка позволила выставить частоту памяти на 3600, больше не планировал. За эти деньги можно было бы добавить еще 1-2 порта для подключения вертушек (на ней только два - для процессора и второй под заднюю вертушку) и хотя бы один радиатор для SSD-накопителя.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, VGA, HDMI, LAN Rj-45, 3 x Audio jack
Описание

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного ПК. Она отлично подходит для создания производительного игрового компьютера среднего класса, способного справиться с актуальными играми, а также для построения надёжной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой или программирования. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и non-K версии Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет Intel B760, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 5.0, без возможности разгона процессора, что делает её практичным решением для большинства пользователей. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel, а полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большее количество слотов расширения по сравнению с компактными mATX-решениями.

Память и расширение Ключевой особенностью является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы, используя уже имеющиеся модули. Четыре слота DIMM работают в двухканальном режиме и поддерживают до 128 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных SSD-накопителей доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильную работу для процессоров среднего и предтопового сегмента без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах VRM способствует эффективному охлаждению и предотвращает троттлинг при длительных нагрузках, что критически важно для игр и ресурсоёмких задач. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена исчерпывающим набором портов для подключения периферии, включая несколько USB 3.2 портов разной скорости и современный разъем USB Type-C на задней панели. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а внутренние разъёмы позволяют подключить RGB-подсветку и управлять ею через фирменное ПО ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, так как она крупнее Micro-ATX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение достаточны для стабильной работы заявленных CPU в штатном режиме и с технологией Turbo Boost. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или возможность её обновления в сервисном центре.



Теги товара: atx, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое,все отлично работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Никита В.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги вроде как отличная, пока мало провёл времени за ПК, время покажет. Если мне что-то не понравится, изменю отзыв, пока-что всё нравиться!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
материнская плата рабочая. пришла новая, полный комплект, все как положено. продавца рекомендую, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
максим с.

Достоинства:


Комментарий:
за эту цену очень неплохо, мат. плата не юзаная, но вопрос к упаковке, продавец заявил заводскую плёнку и пломбы, но к сожалению их не оказалось, да и коробка вся задрыпаная (спасибо что с серийником совпала), в общем с товаром всё отлично, а упаковка для меня не так сильно важна так что всё нормик.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Запустилась. Работает. Пока всё нормально. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но упаковка настроила, коробка даже не запечатана
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
A V

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и функциональная мать, с необходимым количеством портов. У нас уже вторая такая - первая уже давно служит верой и правдой не первый год. Есть XMP-профиль - купленная оперативка позволила выставить частоту памяти на 3600, больше не планировал. За эти деньги можно было бы добавить еще 1-2 порта для подключения вертушек (на ней только два - для процессора и второй под заднюю вертушку) и хотя бы один радиатор для SSD-накопителя.


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