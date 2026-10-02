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Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel W680
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
50 710 руб.  83 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634401
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W680
Встроенный процессор
Нет
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Размеры в упаковке, см
39х30х30
Вес, кг.
7.06

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0)

Материнская плата



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W680
Встроенный процессор
Нет
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin)
Описание
Материнская плата


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRO WS W680-ACE Intel W680 (90MB1DZ0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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