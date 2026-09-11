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Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM

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Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 1
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 2
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 3
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 4
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 5
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 6
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 7
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 8
Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 8
  • Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529698
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, D-Sub, Ethernet, 3xAudio jacks, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
880

Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM

Материнская плата ASUS PRIME H610M-A D4-CSM, LGA1700, H610, 2*DDR4, D-Sub + DP + HDMI, SATA3, Audio, Gb LAN, USB 3.2*4, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), mATX ; 90MB19P0-M0EAYC, 3 year



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime H610M-A D4-CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, D-Sub, Ethernet, 3xAudio jacks, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A D4-CSM, LGA1700, H610, 2*DDR4, D-Sub + DP + HDMI, SATA3, Audio, Gb LAN, USB 3.2*4, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), mATX ; 90MB19P0-M0EAYC, 3 year


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


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