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Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM

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Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 2
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 3
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 5
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 6
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 7
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 8
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 9
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 10
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 11
Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 10
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 11
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675822
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, г.
965

Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM

Материнская плата ASUS PRIME A620M-E-CSM представлена в форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для интеграции в системный блок с ограниченным пространством. Она поддерживает процессоры AMD Raphael/Phoenix в исполнении AM5. Для размещения модулей оперативной памяти DDR5 есть 2 слота DIMM. Технология Core Boost гарантирует стабильность ОЗУ в режиме вычислительного разгона. Усиленный стальной разъем Steel Armor стандарта PCI-E x16 предусматривает размещение массивной видеокарты без риска повреждения. Аудиосистема Audio Boost гарантирует детализированное воспроизведение звука. Подключение к Интернету выполняется посредством интерфейса LAN со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств на панели ввода/вывода платы ASUS PRIME A620M-E-CSM предусмотрены разъемы DisplayPort, HDMI, и VGA (D-Sub), порты USB, коннекторы аудио.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Развернуть
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мб/с)
Описание
Материнская плата ASUS PRIME A620M-E-CSM представлена в форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для интеграции в системный блок с ограниченным пространством. Она поддерживает процессоры AMD Raphael/Phoenix в исполнении AM5. Для размещения модулей оперативной памяти DDR5 есть 2 слота DIMM. Технология Core Boost гарантирует стабильность ОЗУ в режиме вычислительного разгона. Усиленный стальной разъем Steel Armor стандарта PCI-E x16 предусматривает размещение массивной видеокарты без риска повреждения. Аудиосистема Audio Boost гарантирует детализированное воспроизведение звука. Подключение к Интернету выполняется посредством интерфейса LAN со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств на панели ввода/вывода платы ASUS PRIME A620M-E-CSM предусмотрены разъемы DisplayPort, HDMI, и VGA (D-Sub), порты USB, коннекторы аудио.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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