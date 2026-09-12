Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM
Материнская плата ASUS PRIME A620M-E-CSM представлена в форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для интеграции в системный блок с ограниченным пространством. Она поддерживает процессоры AMD Raphael/Phoenix в исполнении AM5. Для размещения модулей оперативной памяти DDR5 есть 2 слота DIMM. Технология Core Boost гарантирует стабильность ОЗУ в режиме вычислительного разгона. Усиленный стальной разъем Steel Armor стандарта PCI-E x16 предусматривает размещение массивной видеокарты без риска повреждения. Аудиосистема Audio Boost гарантирует детализированное воспроизведение звука. Подключение к Интернету выполняется посредством интерфейса LAN со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств на панели ввода/вывода платы ASUS PRIME A620M-E-CSM предусмотрены разъемы DisplayPort, HDMI, и VGA (D-Sub), порты USB, коннекторы аудио.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 700 руб.2425 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI
-
В наличииЦена 9 700 руб.2425 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B550M PRO4
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M PRO RS, Socket 1700, 4xDDR5-4800
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EA...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A620M-E-CSM