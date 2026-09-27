Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем начального и среднего уровня, рассчитанных на такие процессоры, как AMD Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 7600, обеспечивая стабильную работу в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного ПК, способного с лёгкостью справляться с повседневными задачами, просмотром контента в высоком разрешении и несложной работой с графикой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A620, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров AMD Ryzen 7000 серии и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое можно установить как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-сборки. Такое исполнение позволяет сэкономить место, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, необходимыми для большинства сборок.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP даёт возможность легко задействовать высокочастотные модули памяти для получения дополнительной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстродействующего накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+2+2 фазы, что является сбалансированным решением для процессоров Ryzen с умеренным энергопотреблением. Качественные компоненты и наличие радиатора на силовой цепи обеспечивают стабильное питание и приемлемые температуры даже при длительных нагрузках, гарантируя долгосрочную надёжность системы. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, совместимый с подавляющим большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель GIGABYTE A620M DS3H предлагает достаточный набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а для вывода изображения со встроенной в процессор графики - порты HDMI и DisplayPort. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek, а технология GIGABYTE Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, хотя разгон оперативной памяти доступен в полной мере. Эта плата является прагматичным выбором для тех, кто ищет стабильность и современные технологии без переплаты за оверклокерский функционал. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), так как процессоры предыдущих поколений несовместимы. Для компактных корпусов стоит проверить высоту системы охлаждения процессора, чтобы избежать проблем с установкой.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем начального и среднего уровня, рассчитанных на такие процессоры, как AMD Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 7600, обеспечивая стабильную работу в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного ПК, способного с лёгкостью справляться с повседневными задачами, просмотром контента в высоком разрешении и несложной работой с графикой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A620, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров AMD Ryzen 7000 серии и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое можно установить как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-сборки. Такое исполнение позволяет сэкономить место, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, необходимыми для большинства сборок.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP даёт возможность легко задействовать высокочастотные модули памяти для получения дополнительной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстродействующего накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+2+2 фазы, что является сбалансированным решением для процессоров Ryzen с умеренным энергопотреблением. Качественные компоненты и наличие радиатора на силовой цепи обеспечивают стабильное питание и приемлемые температуры даже при длительных нагрузках, гарантируя долгосрочную надёжность системы. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, совместимый с подавляющим большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Задняя панель GIGABYTE A620M DS3H предлагает достаточный набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а для вывода изображения со встроенной в процессор графики - порты HDMI и DisplayPort. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek, а технология GIGABYTE Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, хотя разгон оперативной памяти доступен в полной мере. Эта плата является прагматичным выбором для тех, кто ищет стабильность и современные технологии без переплаты за оверклокерский функционал. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), так как процессоры предыдущих поколений несовместимы. Для компактных корпусов стоит проверить высоту системы охлаждения процессора, чтобы избежать проблем с установкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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