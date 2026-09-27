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Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H)

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Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 1
Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 2
Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 3
Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626895
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x4
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3300 МГц, 3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4733 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем начального и среднего уровня, рассчитанных на такие процессоры, как AMD Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 7600, обеспечивая стабильную работу в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного ПК, способного с лёгкостью справляться с повседневными задачами, просмотром контента в высоком разрешении и несложной работой с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A620, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров AMD Ryzen 7000 серии и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое можно установить как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-сборки. Такое исполнение позволяет сэкономить место, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, необходимыми для большинства сборок.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP даёт возможность легко задействовать высокочастотные модули памяти для получения дополнительной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстродействующего накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+2+2 фазы, что является сбалансированным решением для процессоров Ryzen с умеренным энергопотреблением. Качественные компоненты и наличие радиатора на силовой цепи обеспечивают стабильное питание и приемлемые температуры даже при длительных нагрузках, гарантируя долгосрочную надёжность системы. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, совместимый с подавляющим большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель GIGABYTE A620M DS3H предлагает достаточный набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а для вывода изображения со встроенной в процессор графики - порты HDMI и DisplayPort. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek, а технология GIGABYTE Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, хотя разгон оперативной памяти доступен в полной мере. Эта плата является прагматичным выбором для тех, кто ищет стабильность и современные технологии без переплаты за оверклокерский функционал. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), так как процессоры предыдущих поколений несовместимы. Для компактных корпусов стоит проверить высоту системы охлаждения процессора, чтобы избежать проблем с установкой.



Теги товара: micro-atx, сокет am4

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H AM5 mATX (A620M DS3H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x4
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3300 МГц, 3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4733 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE A620M DS3H является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного компьютера на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем начального и среднего уровня, рассчитанных на такие процессоры, как AMD Ryzen 5 7500F или Ryzen 5 7600, обеспечивая стабильную работу в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного ПК, способного с лёгкостью справляться с повседневными задачами, просмотром контента в высоком разрешении и несложной работой с графикой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A620, установленный на сокет AM5, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров AMD Ryzen 7000 серии и доступ к современным технологиям. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое можно установить как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-сборки. Такое исполнение позволяет сэкономить место, не жертвуя при этом основными возможностями расширения, необходимыми для большинства сборок.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона AMD EXPO и Intel XMP даёт возможность легко задействовать высокочастотные модули памяти для получения дополнительной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстродействующего накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+2+2 фазы, что является сбалансированным решением для процессоров Ryzen с умеренным энергопотреблением. Качественные компоненты и наличие радиатора на силовой цепи обеспечивают стабильное питание и приемлемые температуры даже при длительных нагрузках, гарантируя долгосрочную надёжность системы. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, совместимый с подавляющим большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель GIGABYTE A620M DS3H предлагает достаточный набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а для вывода изображения со встроенной в процессор графики - порты HDMI и DisplayPort. За звук отвечает базовый, но качественный HD-аудиокодек Realtek, а технология GIGABYTE Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, хотя разгон оперативной памяти доступен в полной мере. Эта плата является прагматичным выбором для тех, кто ищет стабильность и современные технологии без переплаты за оверклокерский функционал. Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор относится к серии AMD Ryzen 7000 (сокет AM5), так как процессоры предыдущих поколений несовместимы. Для компактных корпусов стоит проверить высоту системы охлаждения процессора, чтобы избежать проблем с установкой.



Теги товара: micro-atx, сокет am4
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