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Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel X299
Socket
LGA2066
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
256
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404392
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
8 USB, 1 USB Type-C, оптический выход, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.38
Чипсет
Intel X299
Socket
LGA2066
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
2133-4266 МГц
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1
Слотов PCI
3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
SLI/CrossFireX
Наличие интерфейсов
17 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х30
Вес, кг.
2.29

Описание товара Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME X299-A II подойдет для сборки мощного компьютера. Производитель оснастил ее гнездом процессора LGA 2066. О совместимости непосредственно с процессорами следует узнавать отдельно, перед приобретением, равно как и о подходящих модулях памяти. Здесь имеется чипсет Intel X299. Также тут предусмотрена поддержка SLI/CrossFire, что позволяет подключать несколько видеокарт одновременно. Тип оперативной памяти в материнской плате ASUS PRIME X299-A II - DIMM, а частотная спецификация 2933 МГц. Здесь имеются 8 слотов DDR4, а работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Ее максимальный размер не должен превышать 256 Гб. На задней панели располагаются разъемы для подключения внешних устройств. Так, например, есть PS/2.



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME X299-A II Socket 2066 (90MB11F0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
8 USB, 1 USB Type-C, оптический выход, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.38
Чипсет
Intel X299
Socket
LGA2066
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
2133-4266 МГц
Слотов PCI-E x16
3
Развернуть
Слотов PCI-E x1
3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1
Слотов PCI
3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
SLI/CrossFireX
Наличие интерфейсов
17 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME X299-A II подойдет для сборки мощного компьютера. Производитель оснастил ее гнездом процессора LGA 2066. О совместимости непосредственно с процессорами следует узнавать отдельно, перед приобретением, равно как и о подходящих модулях памяти. Здесь имеется чипсет Intel X299. Также тут предусмотрена поддержка SLI/CrossFire, что позволяет подключать несколько видеокарт одновременно. Тип оперативной памяти в материнской плате ASUS PRIME X299-A II - DIMM, а частотная спецификация 2933 МГц. Здесь имеются 8 слотов DDR4, а работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Ее максимальный размер не должен превышать 256 Гб. На задней панели располагаются разъемы для подключения внешних устройств. Так, например, есть PS/2.


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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