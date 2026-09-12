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Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI

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Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 9
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675830
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI

Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI выделяется компактными размерами и высокопроизводительными характеристиками для создания мощного игрового компьютера. Она выполнена в черно-серой расцветке и отличается надежной элементной базой. Для подключения необходимых комплектующих предусмотрены 4 отсека под модули DDR5, процессорный разъем AM5, 1 слот расширения PCI-E x16 и 2 x PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В MSI B650M GAMING PLUS WIFI установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. При помощи кнопки Flash BIOS можно выполнять настройки в системе BIOS.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Развернуть
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI выделяется компактными размерами и высокопроизводительными характеристиками для создания мощного игрового компьютера. Она выполнена в черно-серой расцветке и отличается надежной элементной базой. Для подключения необходимых комплектующих предусмотрены 4 отсека под модули DDR5, процессорный разъем AM5, 1 слот расширения PCI-E x16 и 2 x PCI-E x1, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. В MSI B650M GAMING PLUS WIFI установлены адаптер LAN 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3. На боковой стороне расположены порты USB Type-A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. При помощи кнопки Flash BIOS можно выполнять настройки в системе BIOS.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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