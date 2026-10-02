Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM (90MB1A30-M0EAYC)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
900
Описание товара Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM (90MB1A30-M0EAYC)
Материнская плата ASUS PRO H610M-C D4-CSM не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.
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Материнская плата ASUS PRO H610M-C D4-CSM не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM (90MB1A30-M0EAYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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