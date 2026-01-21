Top.Mail.Ru
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black

12 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 5
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 6
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 7
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 9
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 10
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 11
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 12
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 13
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 14
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 15
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 16
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 17
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 18
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 19
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 20
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 11
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 12
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 13
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 14
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 15
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 16
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 17
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 18
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 19
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 20
  • Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
20 490 руб.  24 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black

Электронная книга ONYX BOOX ДАРВИН 11 (Черный)

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
чернила электронные..хм, ну если вы привыкли к качественному разрешению экранов, то вам текст на устройстве может не понравиться..и сама по себе читалка тормозит..читать можно, главное привыкнуть к этому..)
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Арина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая книга без изъянов, читаю с удовольствием , спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая читалка, покупал в подарок жене, ей очень нравиться. Возможность установки приложений, доступ к ЛитРес.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Книга отличная. Большая ёмкость аккумулятора. Цветной экран, шустрая
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок, пришла целая, без изъянов. надеюсь понравится то что внутри.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Оникс я знаю уже больше 10 лет. пользуюсь именно этими читалками, успел оценить и удобство, и надёжность. Как раз планирую заменить старый Оникс Монте Кристо на эту модель: старый отработал 9 лет, чуть расшаталось гнездо зарядки и (моя вина) треснул экран внизу, хотя книга продолжает работать.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
лучшее моё вложение денег конечно я только купила, но уже очень радует эта покупка можно скачивать любые приложения, всё понятно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Работает, в экран приятно смотреть, заряда хватает недели на 3
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Очень понравилась ему . маленький компактный размер, удобно брать с собой. удобно загружать книги. больше 12 лет пользовались книгой pocketbook , прогресс шагнул далеко с того времени вообщем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно читать, в поездках просто незаменима.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Мне в ней всё нравится! Вставила карту памяти, загрузила чуть больше 7000 книг. Мне жизни не хватит столько прочесть!) Это хорошо, что есть знакомые у которых можно скачать книги... сперва на флешку, после в книгу. А в инете сейчас уже сложно найти.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Зря переплатил. В памяти не было книг. Только 3 произв. Дарвина. Ничем особенно не отличается от более дешёвых моделей. За такие деньги могли и цветной сделать. Не в особом восторге.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Развернуть
Емкость аккумулятора, mAh
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга ONYX BOOX ДАРВИН 11 (Черный)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
чернила электронные..хм, ну если вы привыкли к качественному разрешению экранов, то вам текст на устройстве может не понравиться..и сама по себе читалка тормозит..читать можно, главное привыкнуть к этому..)
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Арина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивая книга без изъянов, читаю с удовольствием , спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая читалка, покупал в подарок жене, ей очень нравиться. Возможность установки приложений, доступ к ЛитРес.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Книга отличная. Большая ёмкость аккумулятора. Цветной экран, шустрая
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Валерия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок, пришла целая, без изъянов. надеюсь понравится то что внутри.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Оникс я знаю уже больше 10 лет. пользуюсь именно этими читалками, успел оценить и удобство, и надёжность. Как раз планирую заменить старый Оникс Монте Кристо на эту модель: старый отработал 9 лет, чуть расшаталось гнездо зарядки и (моя вина) треснул экран внизу, хотя книга продолжает работать.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
лучшее моё вложение денег конечно я только купила, но уже очень радует эта покупка можно скачивать любые приложения, всё понятно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Работает, в экран приятно смотреть, заряда хватает недели на 3
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Очень понравилась ему . маленький компактный размер, удобно брать с собой. удобно загружать книги. больше 12 лет пользовались книгой pocketbook , прогресс шагнул далеко с того времени вообщем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно читать, в поездках просто незаменима.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Мне в ней всё нравится! Вставила карту памяти, загрузила чуть больше 7000 книг. Мне жизни не хватит столько прочесть!) Это хорошо, что есть знакомые у которых можно скачать книги... сперва на флешку, после в книгу. А в инете сейчас уже сложно найти.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Зря переплатил. В памяти не было книг. Только 3 произв. Дарвина. Ничем особенно не отличается от более дешёвых моделей. За такие деньги могли и цветной сделать. Не в особом восторге.


Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...