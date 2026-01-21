Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%20 490 руб. 24 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691767
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black
Электронная книга ONYX BOOX ДАРВИН 11 (Черный)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1072x1448
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Развернуть
Емкость аккумулятора, mAh
3000
Страна производитель
Китай
Электронная книга ONYX BOOX ДАРВИН 11 (Черный)
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Достоинства:
Комментарий:
чернила электронные..хм, ну если вы привыкли к качественному разрешению экранов, то вам текст на устройстве может не понравиться..и сама по себе читалка тормозит..читать можно, главное привыкнуть к этому..)
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая книга без изъянов, читаю с удовольствием , спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая читалка, покупал в подарок жене, ей очень нравиться. Возможность установки приложений, доступ к ЛитРес.
Достоинства:
Комментарий:
Книга отличная. Большая ёмкость аккумулятора. Цветной экран, шустрая
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок, пришла целая, без изъянов. надеюсь понравится то что внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Оникс я знаю уже больше 10 лет. пользуюсь именно этими читалками, успел оценить и удобство, и надёжность. Как раз планирую заменить старый Оникс Монте Кристо на эту модель: старый отработал 9 лет, чуть расшаталось гнездо зарядки и (моя вина) треснул экран внизу, хотя книга продолжает работать.
Достоинства:
Комментарий:
лучшее моё вложение денег конечно я только купила, но уже очень радует эта покупка можно скачивать любые приложения, всё понятно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Работает, в экран приятно смотреть, заряда хватает недели на 3
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Очень понравилась ему . маленький компактный размер, удобно брать с собой. удобно загружать книги. больше 12 лет пользовались книгой pocketbook , прогресс шагнул далеко с того времени вообщем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно читать, в поездках просто незаменима.
Достоинства:
Комментарий:
Мне в ней всё нравится! Вставила карту памяти, загрузила чуть больше 7000 книг. Мне жизни не хватит столько прочесть!) Это хорошо, что есть знакомые у которых можно скачать книги... сперва на флешку, после в книгу. А в инете сейчас уже сложно найти.
Достоинства:
Комментарий:
Зря переплатил. В памяти не было книг. Только 3 произв. Дарвина. Ничем особенно не отличается от более дешёвых моделей. За такие деньги могли и цветной сделать. Не в особом восторге.
Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Darwin 11 Black
Достоинства:
Комментарий:
чернила электронные..хм, ну если вы привыкли к качественному разрешению экранов, то вам текст на устройстве может не понравиться..и сама по себе читалка тормозит..читать можно, главное привыкнуть к этому..)
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивая книга без изъянов, читаю с удовольствием , спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая читалка, покупал в подарок жене, ей очень нравиться. Возможность установки приложений, доступ к ЛитРес.
Достоинства:
Комментарий:
Книга отличная. Большая ёмкость аккумулятора. Цветной экран, шустрая
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок, пришла целая, без изъянов. надеюсь понравится то что внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Оникс я знаю уже больше 10 лет. пользуюсь именно этими читалками, успел оценить и удобство, и надёжность. Как раз планирую заменить старый Оникс Монте Кристо на эту модель: старый отработал 9 лет, чуть расшаталось гнездо зарядки и (моя вина) треснул экран внизу, хотя книга продолжает работать.
Достоинства:
Комментарий:
лучшее моё вложение денег конечно я только купила, но уже очень радует эта покупка можно скачивать любые приложения, всё понятно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
Работает, в экран приятно смотреть, заряда хватает недели на 3
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Очень понравилась ему . маленький компактный размер, удобно брать с собой. удобно загружать книги. больше 12 лет пользовались книгой pocketbook , прогресс шагнул далеко с того времени вообщем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно читать, в поездках просто незаменима.
Достоинства:
Комментарий:
Мне в ней всё нравится! Вставила карту памяти, загрузила чуть больше 7000 книг. Мне жизни не хватит столько прочесть!) Это хорошо, что есть знакомые у которых можно скачать книги... сперва на флешку, после в книгу. А в инете сейчас уже сложно найти.
Достоинства:
Комментарий:
Зря переплатил. В памяти не было книг. Только 3 произв. Дарвина. Ничем особенно не отличается от более дешёвых моделей. За такие деньги могли и цветной сделать. Не в особом восторге.