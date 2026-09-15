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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey

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Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 1
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 2
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 3
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 4
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 5
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 6
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 7
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 8
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 1
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 2
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 3
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 4
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 5
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 6
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 7
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 8
  • Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692841
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Характеристики

Бренд
PocketBook
Цвет
серый, черный
Комплектация
USB-кабельдокументация
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
RTF,DJVU,TXT,PDF,HTML,CHM,ePub,PRC,CBZ,CBR,ACSM,AZW3,AZW,FB2,MOBI,DOC,DOCX
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х13
Вес, г.
328

Описание товара Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey

Электронные книги PocketBook — это идеальное сочетание инноваций и удобства чтения. Эта модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Подключение к Wi-Fi позволяет загружать книги в любой момент без необходимости подключения к компьютеру. Функция автоматического поворота экрана обеспечивает оптимальное отображение текста в зависимости от положения устройства, что особенно удобно при смене позы во время чтения. С весом всего 186 грамм, это устройство очень портативно и не создаст дополнительной нагрузки при длительном использовании. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением даже в условиях слабого освещения, не напрягая глаза. Диагональ экрана в 6 дюймов в сочетании с дисплеем типа E-Ink гарантирует визуальное удовольствие, сравнимое с чтением настоящей бумаги, а разрешение 758x1024 обеспечивает четкость и резкость отображаемого текста. Емкость аккумулятора в 1500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя вам сосредоточиться на чтении без мысли о подзарядке. Электронная книга доступна в классических цветах — черном и сером, подчеркивая утонченный стиль и универсальность. PocketBook — это надежный партнер для всех любителей чтения, сочетающий в себе современные технологии и эргономичный дизайн.

Отзывы о товаре Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey




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Характеристики
Бренд
PocketBook
Цвет
серый, черный
Комплектация
USB-кабельдокументация
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
758x1024
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
RTF,DJVU,TXT,PDF,HTML,CHM,ePub,PRC,CBZ,CBR,ACSM,AZW3,AZW,FB2,MOBI,DOC,DOCX
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Развернуть
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Электронные книги PocketBook — это идеальное сочетание инноваций и удобства чтения. Эта модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Подключение к Wi-Fi позволяет загружать книги в любой момент без необходимости подключения к компьютеру. Функция автоматического поворота экрана обеспечивает оптимальное отображение текста в зависимости от положения устройства, что особенно удобно при смене позы во время чтения. С весом всего 186 грамм, это устройство очень портативно и не создаст дополнительной нагрузки при длительном использовании. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением даже в условиях слабого освещения, не напрягая глаза. Диагональ экрана в 6 дюймов в сочетании с дисплеем типа E-Ink гарантирует визуальное удовольствие, сравнимое с чтением настоящей бумаги, а разрешение 758x1024 обеспечивает четкость и резкость отображаемого текста. Емкость аккумулятора в 1500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя вам сосредоточиться на чтении без мысли о подзарядке. Электронная книга доступна в классических цветах — черном и сером, подчеркивая утонченный стиль и универсальность. PocketBook — это надежный партнер для всех любителей чтения, сочетающий в себе современные технологии и эргономичный дизайн.
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Отзывы


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