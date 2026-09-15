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Характеристики
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692841
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Описание товара Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey
Электронные книги PocketBook — это идеальное сочетание инноваций и удобства чтения. Эта модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Подключение к Wi-Fi позволяет загружать книги в любой момент без необходимости подключения к компьютеру. Функция автоматического поворота экрана обеспечивает оптимальное отображение текста в зависимости от положения устройства, что особенно удобно при смене позы во время чтения.
С весом всего 186 грамм, это устройство очень портативно и не создаст дополнительной нагрузки при длительном использовании. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением даже в условиях слабого освещения, не напрягая глаза. Диагональ экрана в 6 дюймов в сочетании с дисплеем типа E-Ink гарантирует визуальное удовольствие, сравнимое с чтением настоящей бумаги, а разрешение 758x1024 обеспечивает четкость и резкость отображаемого текста.
Емкость аккумулятора в 1500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя вам сосредоточиться на чтении без мысли о подзарядке. Электронная книга доступна в классических цветах — черном и сером, подчеркивая утонченный стиль и универсальность. PocketBook — это надежный партнер для всех любителей чтения, сочетающий в себе современные технологии и эргономичный дизайн.
Электронные книги PocketBook — это идеальное сочетание инноваций и удобства чтения. Эта модель оснащена всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Подключение к Wi-Fi позволяет загружать книги в любой момент без необходимости подключения к компьютеру. Функция автоматического поворота экрана обеспечивает оптимальное отображение текста в зависимости от положения устройства, что особенно удобно при смене позы во время чтения.
С весом всего 186 грамм, это устройство очень портативно и не создаст дополнительной нагрузки при длительном использовании. Встроенная подсветка позволяет наслаждаться чтением даже в условиях слабого освещения, не напрягая глаза. Диагональ экрана в 6 дюймов в сочетании с дисплеем типа E-Ink гарантирует визуальное удовольствие, сравнимое с чтением настоящей бумаги, а разрешение 758x1024 обеспечивает четкость и резкость отображаемого текста.
Емкость аккумулятора в 1500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя вам сосредоточиться на чтении без мысли о подзарядке. Электронная книга доступна в классических цветах — черном и сером, подчеркивая утонченный стиль и универсальность. PocketBook — это надежный партнер для всех любителей чтения, сочетающий в себе современные технологии и эргономичный дизайн.
Электронная книга PocketBook 629 (PB629-M-CIS) Mist Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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