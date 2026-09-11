Электронная книга PocketBook 970 (PB970-M-CIS) Mist Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
9.7
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 531958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Комплектация
книга, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
9.7
Разрешение экрана
1200x825
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
ACSM, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2200
Продолжительность работы (страницы)
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х1
Вес, г.
470
Описание товара Электронная книга PocketBook 970 (PB970-M-CIS) Mist Grey
Электронная книга PocketBook 970 оснащена сенсорным дисплеем 9.7” с приятной подсветкой. Комфортной работе способствует наличие функции автоматического поворота экрана. Система Android с ОЗУ 512 МБ работает без сбоев, а объема 8 ГБ вполне хватает для создания собственной библиотеки с любимыми книгами. Устройство PocketBook 970 дополнено разъемом для зарядки и подключения к ПК USB Type-C. АКБ 2200 мА?ч позволяет без подзарядки прочитать до 15000 страниц. Прибор поставляется вместе с кратким руководством и кабелем для зарядки.
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Бренд
Тип товара
Электронная книга
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Комплектация
книга, кабель USB Type-C, документация, упаковка
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
9.7
Разрешение экрана
1200x825
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Развернуть
Поддержка форматов
ACSM, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPub, EPub DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT, BMP, JPG, PNG, TIFF, CBR, CBZ
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2200
Продолжительность работы (страницы)
15000
Страна производитель
Китай
Электронная книга PocketBook 970 оснащена сенсорным дисплеем 9.7” с приятной подсветкой. Комфортной работе способствует наличие функции автоматического поворота экрана. Система Android с ОЗУ 512 МБ работает без сбоев, а объема 8 ГБ вполне хватает для создания собственной библиотеки с любимыми книгами. Устройство PocketBook 970 дополнено разъемом для зарядки и подключения к ПК USB Type-C. АКБ 2200 мА?ч позволяет без подзарядки прочитать до 15000 страниц. Прибор поставляется вместе с кратким руководством и кабелем для зарядки.
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