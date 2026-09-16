Молоток отбойный ЗУБР, 50 Дж, 1800 Вт, АВТ, HEX-30, Профессионал (ЗМ-45-1700 ВК)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1800
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1500
Макс. энергия удара, Дж
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 560 руб.
В наличии
Код товара: 710506
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
29 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1800
Кейс
Да
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1500
Макс. энергия удара, Дж
50
Ширина, см
38
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х38х19
Вес, кг.
22.5
Описание товара Молоток отбойный ЗУБР, 50 Дж, 1800 Вт, АВТ, HEX-30, Профессионал (ЗМ-45-1700 ВК)
Отбойный молоток ЗУБР — настоящая сила для серьёзных задач. Его мощность 1800 Вт справится даже с самым прочным бетоном или камнем. При этом энергия удара 50 Дж и 1500 ударов в минуту обеспечивают быстрое и эффективное разрушение. Шестигранный патрон (HEX) гарантирует надёжную фиксацию оснастки. Несмотря на внушительный вес 16 кг, инструмент остаётся сбалансированным, а компактные размеры (38 см шириной и 18 см высотой) позволяют использовать его в ограниченных пространствах. Кейс в комплекте обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1800
Кейс
Да
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1500
Макс. энергия удара, Дж
50
Ширина, см
38
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Отбойный молоток ЗУБР — настоящая сила для серьёзных задач. Его мощность 1800 Вт справится даже с самым прочным бетоном или камнем. При этом энергия удара 50 Дж и 1500 ударов в минуту обеспечивают быстрое и эффективное разрушение. Шестигранный патрон (HEX) гарантирует надёжную фиксацию оснастки. Несмотря на внушительный вес 16 кг, инструмент остаётся сбалансированным, а компактные размеры (38 см шириной и 18 см высотой) позволяют использовать его в ограниченных пространствах. Кейс в комплекте обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Молоток отбойный ЗУБР, 50 Дж, 1800 Вт, АВТ, HEX-30, Профессионал (ЗМ-45-1700 ВК) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Молоток отбойный ЗУБР, 50 Дж, 1800 Вт, АВТ, HEX-30, Профессионал (ЗМ-45-1700 ВК)