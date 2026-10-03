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Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК

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Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 1
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 2
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 3
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 4
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 5
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 6
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 7
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 8
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 9
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 10
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 1
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 2
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 3
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 4
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 5
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 6
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 7
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 8
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 9
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 10
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 580 руб. 
Начислим 554 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК
34 580 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
50
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
20.8
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х36х19
Вес, кг.
25.4

Описание товара Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК

мощность - 2000 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 50 Дж



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Отзывы о товаре Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
50
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
20.8
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
Описание
мощность - 2000 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 50 Дж


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - этот товар вы можете купить по цене 34580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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