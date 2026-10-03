Отбойный молоток Зубр ЗМ-35-1600 ВК
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 000 руб.
В наличии
Код товара: 93452
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 000 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
35
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
37
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х34х16
Вес, кг.
22.8
Описание товара Отбойный молоток Зубр ЗМ-35-1600 ВК
мощность - 1600 Вт, количество ударов - 1300 уд./мин., сила удара - 35 Дж
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Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
35
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
1600
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
37
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
мощность - 1600 Вт, количество ударов - 1300 уд./мин., сила удара - 35 Дж
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отбойный молоток Зубр ЗМ-35-1600 ВК - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 27000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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