Молоток отбойный ЗУБР, 70 Дж, 2500 Вт, АВТ, HEX-28, Профессионал (ЗМ-70-2500 ВК)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Молоток для отбивания мяса
Мощность, Вт
2500
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1050
Макс. энергия удара, Дж
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 370 руб.
В наличии
Код товара: 710508
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64 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Молоток для отбивания мяса
Мощность, Вт
2500
Кейс
Да
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1050
Макс. энергия удара, Дж
70
Ширина, см
65
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х65х22
Вес, кг.
41.5
Описание товара Молоток отбойный ЗУБР, 70 Дж, 2500 Вт, АВТ, HEX-28, Профессионал (ЗМ-70-2500 ВК)
Отбойный молоток ЗУБР — мощный помощник для самых серьёзных задач. С впечатляющей энергией удара 70 Дж и мощностью 2500 Вт он легко справляется даже с твёрдыми материалами, делая работу быстрой и эффективной. Частота до 1050 ударов в минуту обеспечивает высокую производительность — такой инструмент незаменим там, где важны скорость и масштаб. Шестигранный патрон (HEX) гарантирует надёжную фиксацию рабочих насадок. Вес в 30 кг подчёркивает профессиональный класс устройства — оно рассчитано на длительные интенсивные работы. Компактные размеры по ширине и высоте (65 и 22 см) позволяют удобно разместить молоток на рабочем месте. ЗУБР создан для тех, кто не ищет компромиссов в мощности и надёжности.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Молоток для отбивания мяса
Мощность, Вт
2500
Кейс
Да
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
1050
Макс. энергия удара, Дж
70
Ширина, см
65
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Отбойный молоток ЗУБР — мощный помощник для самых серьёзных задач. С впечатляющей энергией удара 70 Дж и мощностью 2500 Вт он легко справляется даже с твёрдыми материалами, делая работу быстрой и эффективной. Частота до 1050 ударов в минуту обеспечивает высокую производительность — такой инструмент незаменим там, где важны скорость и масштаб. Шестигранный патрон (HEX) гарантирует надёжную фиксацию рабочих насадок. Вес в 30 кг подчёркивает профессиональный класс устройства — оно рассчитано на длительные интенсивные работы. Компактные размеры по ширине и высоте (65 и 22 см) позволяют удобно разместить молоток на рабочем месте. ЗУБР создан для тех, кто не ищет компромиссов в мощности и надёжности.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Молоток отбойный ЗУБР, 70 Дж, 2500 Вт, АВТ, HEX-28, Профессионал (ЗМ-70-2500 ВК) - этот товар вы можете купить по цене 64370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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