Сетевой отбойный молоток SKIL RH1792, 1150 Вт, 12Дж, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
1150
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 780 руб.
В наличии
Код товара: 743292
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1150
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Габариты без упаковки
535Х160Х410 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х16
Вес, кг.
9.91
Описание товара Сетевой отбойный молоток SKIL RH1792, 1150 Вт, 12Дж, SDS MAX
Используется для капитального ремонта и строительства с энергией удара 12 Дж. Мощный двигатель совершенно новой конструкции обеспечивает первоклассную скорость сноса 2900 ударов в минуту для долбления кирпича, различных видов бетона, твердых пород, штробления стен из различных материалов. Молот оснащён быстросъемным патроном SDS-Max для легкой замены оснастки
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность, Вт
1150
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Габариты без упаковки
535Х160Х410 мм
Страна производитель
Китай
Используется для капитального ремонта и строительства с энергией удара 12 Дж. Мощный двигатель совершенно новой конструкции обеспечивает первоклассную скорость сноса 2900 ударов в минуту для долбления кирпича, различных видов бетона, твердых пород, штробления стен из различных материалов. Молот оснащён быстросъемным патроном SDS-Max для легкой замены оснастки
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Сетевой отбойный молоток SKIL RH1792, 1150 Вт, 12Дж, SDS MAX - купить по цене 35780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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