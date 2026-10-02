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Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК

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Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 1
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 2
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 3
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 4
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 5
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 6
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 7
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
2200
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
0
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 1
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 2
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 3
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 4
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 5
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 6
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 7
  • Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 090 руб. 
Начислим 866 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК
54 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
60
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2200
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
28.5
Высота, см
52.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х54х23
Вес, кг.
27

Описание товара Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК

Отбойный молоток ЗУБР ЗМ-60-2200 ВК предназначен для ведения самых тяжелых демонтажных работ. Мощный двигатель вкупе с высокой силой единичного удара обеспечивают исключительную производительность. Модель отличается низким центром тяжести и минимальным уровнем вибрации, что существенно повышает комфорт рабочего процесса.



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Отзывы о товаре Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
60
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2200
Тип патрона
шестигранник (HEX)
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
28.5
Высота, см
52.5
Страна производитель
Китай
Описание
Отбойный молоток ЗУБР ЗМ-60-2200 ВК предназначен для ведения самых тяжелых демонтажных работ. Мощный двигатель вкупе с высокой силой единичного удара обеспечивают исключительную производительность. Модель отличается низким центром тяжести и минимальным уровнем вибрации, что существенно повышает комфорт рабочего процесса.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 54090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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