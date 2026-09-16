Молоток отбойный ЗУБР 20 Дж, 1500 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-20-1500 ВК)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2400
Макс. энергия удара, Дж
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 450 руб.
В наличии
Код товара: 710507
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2400
Макс. энергия удара, Дж
20
Ширина, см
16
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х16
Вес, кг.
12
Описание товара Молоток отбойный ЗУБР 20 Дж, 1500 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-20-1500 ВК)
Мощный отбойный молоток ЗУБР готов к самым сложным задачам: внушительная мощность 1500 Вт и энергия удара 20 Дж помогут быстро справиться даже с крепкими бетоном и камнем. До 2400 ударов в минуту обеспечивают высокий темп работы — инструмент идеально подходит для профессионального использования и серьёзных ремонтных задач. Тип патрона SDS-max гарантирует быструю замену оснастки и надёжную фиксацию. Вес 8,3 кг делает молоток устойчивым при использовании, а благодаря компактной ширине 16 см и высоте 43 см, вы легко справитесь даже в ограниченном пространстве. В комплекте удобный кейс — всё необходимое для транспортировки и хранения уже включено.
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Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1500
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2400
Макс. энергия удара, Дж
20
Ширина, см
16
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Мощный отбойный молоток ЗУБР готов к самым сложным задачам: внушительная мощность 1500 Вт и энергия удара 20 Дж помогут быстро справиться даже с крепкими бетоном и камнем. До 2400 ударов в минуту обеспечивают высокий темп работы — инструмент идеально подходит для профессионального использования и серьёзных ремонтных задач. Тип патрона SDS-max гарантирует быструю замену оснастки и надёжную фиксацию. Вес 8,3 кг делает молоток устойчивым при использовании, а благодаря компактной ширине 16 см и высоте 43 см, вы легко справитесь даже в ограниченном пространстве. В комплекте удобный кейс — всё необходимое для транспортировки и хранения уже включено.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Молоток отбойный ЗУБР 20 Дж, 1500 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-20-1500 ВК) – стоимость товара 17450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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