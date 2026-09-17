Отбойный молоток STEHER Бетонолом HEX-30 DH-70-1800, 1800 Вт, 70 Дж
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб.
В наличии
Код товара: 741564
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 380 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
87х34х21
Вес, кг.
6
Описание товара Отбойный молоток STEHER Бетонолом HEX-30 DH-70-1800, 1800 Вт, 70 Дж
Отбойный молоток STEHER Бетонолом HEX-30 DH-70-1800, 1800 Вт, 70 Дж
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Отбойный молоток STEHER Бетонолом HEX-30 DH-70-1800, 1800 Вт, 70 Дж
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отбойный молоток STEHER Бетонолом HEX-30 DH-70-1800, 1800 Вт, 70 Дж - стоимость товара 19380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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