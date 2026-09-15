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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS

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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 1
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 2
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 3
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 4
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 5
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 1
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 2
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 3
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 4
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 5
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695050
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х11
Вес, кг.
3

Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS

С помощью угловой шлифовальной машинки DEWALT DWE4117 можно выполнять резку и шлифовку металла, камня и прочих материалов. Инструмент оснащен дополнительной боковой рукояткой, которая увеличивает контроль и гарантирует комфорт при эксплуатации. Специальный защитный кожух на диске предотвращает попадание искр и стружки на пользователя и исключает возможность возникновения травм. Наличие функции блокировки шпинделя значительно ускоряет и делает более безопасным процесс смены оснастки устройства.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина DeWalt DWE4117-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью угловой шлифовальной машинки DEWALT DWE4117 можно выполнять резку и шлифовку металла, камня и прочих материалов. Инструмент оснащен дополнительной боковой рукояткой, которая увеличивает контроль и гарантирует комфорт при эксплуатации. Специальный защитный кожух на диске предотвращает попадание искр и стружки на пользователя и исключает возможность возникновения травм. Наличие функции блокировки шпинделя значительно ускоряет и делает более безопасным процесс смены оснастки устройства.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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