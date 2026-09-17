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Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм

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Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 1
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 2
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 3
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 4
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 5
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6600
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 500 руб. 
Начислим 978 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм
16 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
6600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х21х12
Вес, кг.
7.43

Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм

SKIL AG2620 — это профессиональная углошлифовальная машина с мощным 2200-ваттным двигателем, предназначенная для выполнения самых сложных задач: резки, зачистки, шлифования и удаления ржавчины. Инструмент работает с кругами диаметром до 230 мм и оснащён системой электронной стабилизации мощности, которая сохраняет высокую производительность даже под нагрузкой. Уникальная система виброгашения SKIL VRS+ интегрирована в боковую рукоятку: подвижный демпфер значительно снижает уровень вибрации, повышая комфорт при длительной работе. Задняя рукоятка поворотная, а боковую можно установить в одном из трёх положений — это обеспечивает полный контроль в любой рабочей ситуации. Плавный пуск исключает рывок при включении, а защита от перегрузки бережёт мотор от перегрева и преждевременного износа. Защитный кожух регулируется без ключа благодаря системе Clic. Спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники обеспечивают высокое тяговое усилие, низкий уровень шума и длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
6600
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL AG2620 — это профессиональная углошлифовальная машина с мощным 2200-ваттным двигателем, предназначенная для выполнения самых сложных задач: резки, зачистки, шлифования и удаления ржавчины. Инструмент работает с кругами диаметром до 230 мм и оснащён системой электронной стабилизации мощности, которая сохраняет высокую производительность даже под нагрузкой. Уникальная система виброгашения SKIL VRS+ интегрирована в боковую рукоятку: подвижный демпфер значительно снижает уровень вибрации, повышая комфорт при длительной работе. Задняя рукоятка поворотная, а боковую можно установить в одном из трёх положений — это обеспечивает полный контроль в любой рабочей ситуации. Плавный пуск исключает рывок при включении, а защита от перегрузки бережёт мотор от перегрева и преждевременного износа. Защитный кожух регулируется без ключа благодаря системе Clic. Спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники обеспечивают высокое тяговое усилие, низкий уровень шума и длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина SKIL AG2620, 2200 Вт., 230 мм – стоимость товара 16500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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